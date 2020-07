Sky bietet neues Streaming-Abo an

Sky bietet neues Streaming-Abo an – Mittlerweile gehören Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ zu den beliebtesten Anlaufstellen im Streaming-Sektor. Doch auch der Pay-TV-Konzern Sky drängt immer mehr in diesen Markt und forciert sich ernstzunehmender Konkurrenz. Was bei vielen Anbietern bereits Usus ist, setzt nun auch Sky mit seinem Sky-Ticket-Modell um – nämlich buchbare Angebote zusammenzufassen.

Im Detail betrifft dies das „Entertainment Ticket“ sowie das „Cinema Ticket“ von Sky, die künftig zu einem Paket kombiniert werden können. Mit dem neuen „Entertainment & Cinema Ticket“ erhält man dadurch erstmals das komplette Angebot von Filmen und Serien. Wer das Kombi-Ticket nutzen will, kann dadurch sogar Geld sparen.

Sky veranschlagt für das „Entertainment & Cinema Ticket“ 14,99 Euro pro Monat. Neukunden erhalten im ersten Monat sogar 25 Prozent Rabatt auf das neue Ticket. Einen Haken gibt es allerdings: Wer nur das Filmangebot nutzen will, kann nicht mehr das „Cinema Ticket“ einzeln buchen und muss sich dann für das neue Kombi-Ticket entscheiden, weshalb man letzten Endes mehr bezahlt als zuvor.

Zum neuen Paket „Entertainment & Cinema Ticket“ gehören unter anderen sowohl alle Sky Originals, sämtliche HBO-Serien als auch aktuelle Kinofilme, die kurze Zeit nach dem Kinostart bei Sky abrufbar sind. Zur Premiere des „Entertainment & Cinema Tickets“ wird es laut Sky ein paar Neuheiten wie neue Serien und Filme geben. Dazu zählen Serien wie „Gangs of London“, „Perry Mason“, „Rick & Morty“ oder „Westworld“.

Wer also das komplette Angebot von Sky bezüglich Serien und Filme nutzen will, bekommt mit dem neuen Ticket-Paket eine recht gute Alternative zu Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+.

Quelle: chip.de