And just like that …

And just like that …: Trailer zum neuen Kapitel von „Sex and the City“ – Ende der 90er Jahre avancierte sie zu einer der erfolgreichsten Serien bis weit über die Mitte der 00er Jahre hinaus: „Sex and the City“. Das Format schaffte es auch ins Kino und begeisterte dort Millionen. Nun sind die Damen aus New York zurück – mit neuen Affären und Liebeleien: Hier der neue deutsche Trailer zu „And just like that …“

„Sex and the City“ erzählte die Geschichte von vier Frauen, die im Big Apple allerlei sexuelle Abenteuer und Peinlichkeiten erlebten – doch auf der tieferen Ebene ging es auch um die Freundschaften des Quartetts Carrie, Miranda, Charlotte und Samantha und allerhand persönliche Dramen. Für „And just like that …“ kehren drei der Schauspielerinnen zurück: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis werden nochmals in ihre Paraderollen schlüpfen.

Auf Kim Cattrall als Samantha werden wir wohl verzichten müssen.

Gerüchte besagen, das Quartett habe sich auch im wirklichen Leben auseinandergelebt und es gebe nicht zu überbrückende Differenzen. Die Handlung der neuen Serie/Staffel wird jedenfalls auf ähnliche Aspekte hinauslaufen: Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) stecken nicht mehr in ihren Dreißigern, wo sie sich mit allerhand Beziehungsabenteuern herumschlagen müssen.

Die große 50 ist da – und mit diesem Lebensabschnitt warten gänzlich neue Herausforderungen auf sie in „And just like that …“, dem neuen Kapitel der Geschichte von „Sex and the City“. Ob dieses mit seinen zehn Folgen überzeugen kann, erfahren Fans bereits am 9. Dezember – dann läuft „And just like that …“ beim Bezahlsender Sky in exklusiver deutscher Erstausstrahlung an. Die ersten beiden Folgen gibt es direkt am Neunten zu sehen, danach folgt jeden Donnerstag eine weitere Episode.

Doch nun erst mal viel Vergnügen mit dem Trailer.