Anaconda: Kult-Tier-Horror der 90er bekommt Reboot – Das Genre der Tier-Horror-Filme hat schon so einige Klassiker und Kultfilme hervorgebracht. Als Erstes fällt da natürlich der Name „Der Weiße Hai“, der in den 80ern die Fahne des Genres in die Höhe reckte. Ein Jahrzehnt sowie einige gute und weniger gute Filme später, machte dann „Anaconda“ 1997 den Tier-Horror wieder populär.

Wer erinnert sich bitte nicht an diese überdimensionale Riesenschlange, die zwar nur eher mittelmäßig computeranimiert war, dafür aber damals für reichlich Kinospaß sorgte. Seitdem gehört auch dieser Streifen zu den Kultfilmen der 90er. Ein wahrhaft starbesetzter Klassiker, der Stars eine Bühne wie Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Owen Wilson oder Danny Trejo gab. Nun, ganze 26 Jahre später, wird es langsam ernst mit der Wiederbelebung des Tier-Horror-Kults.

Schlangen-Horror-Neuauflage hat nun auch einen Regisseur

Bereits vor drei Jahren plante Sony Entertainment, „Anaconda“ als Big-Budget-Streifen zu rebooten. Dafür holte man sich Drehbuchautor Evan Daugherty („Snow White and the Huntsman“) ins Boot. Und nun hat man auch einen Regisseur für das Reboot des 97er „Anaconda“-Filmhits gefunden. Drehen wird die Schlangen-Horror-Neuauflage Filmemacher Tom Gormican, der zuletzt mit dem Streifen „Massive Talent“ und Nicolas Cage in der Hauptrolle auf sich aufmerksam machte.

Es ist definitiv eine spannende Sache, denn eine „Anaconda“-Neuauflage mit modernster Technik könnte uns bildgewaltigen Schlangenhorror bescheren, der für alle Genrefreunde zum kommenden Kinohit mutieren könnte. Wer den 90er-Kulthit nicht kennt, gibt es eine kleine Plot-Exkursion, worum es in „Anaconda“ geht. Ein Filmteam um die attraktive Terri im Dickicht des Amazonas-Dschungels macht sich auf die Suche nach den Spuren eines vermeintlich ausgestorbenen Indianerstamms.

Riesenschlange vs. Expeditionsteam

Keiner kann ahnen, dass ihnen ein Rendezvous mit einer Riesenschlange bevorsteht, die nur ein Ziel kennt: Ihre Opfer zu Tode zu quetschen. Als sich der Schlangenjäger Sarone Zugang zum Boot verschafft, wird die Expedition zum apokalyptischen Todestrip. Denn der dämonische Sarone hat es auf die Anaconda abgesehen. Um der Bestie endlich ins Auge sehen zu können, schreckt er auch nicht davor zurück, das Kommando skrupellos an sich zu reißen und die Expeditionsteilnehmer als Köder an das Monster zu verfüttern.