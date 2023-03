Sie soll an der Seite der Kult-Besetzung spielen: Wednesday-Star Jenny Ortega in Beetlejuice 2? – „Beetlejuice“. Ein Name, der wie nur wenige andere für den Gruselkomödien-Kult aus den 80er Jahren steht. Schon lange heißt es, dass mit „Beetlejuice 2“ ein offizieller Nachfolger um den verlotterten Geist und Exorzisten folgen soll, den seinerzeit Michael Keaton verkörperte. Nun werden Gerüchte immer lauter und auch von Hollywood-Portalen berichtet, denen zufolge nicht nur die Ur-Besetzung zurückkehren soll. Demnach soll „Wednesday“-Star Jenny Ortega diese verstärken.

Dies geht aus einem Bericht von „LADbible“ hervor, der sich auf Quellen wie „The Ankler“ oder „The Hollywood Reporter“ beruft. So hat Jeff Sneider vom erstgenannten Portal berichtet, Jenny Ortega aus der Netflix-Erfolgsserie „Wednesday“ könnte die Tochter von Wynona Riders Charakter Lydia Deetz in „Beetlejuice 2“ verkörpern. Sneider zufolge könnte es „endlich losgehen“ mit dem Nachfolger zum Klassiker von Tim Burton aus dem Jahre 1988.

Demnach soll die Originalbesetzung zurückkehren:

Wie man bei „The Ankler“ erfahren haben will, sollen Mitglieder der Stammbesetzung zurückkehren, darunter Winona Ryder als Gothic-Mädchen Lydia, Michael Keaton als Bio-/Menschenaustreiber und Poltergeist Beetlejuice sowie Catherine O'Hara als Lydias Stiefmutter Delia Deetz. Der Newsletter „Hollywood Transom“ des Portals The Ankler“ hatte bereits 2022 behauptet, dass ein Nachfolger zu „Beetlejuice“ in der Mache sei – wohl finanziert durch das Produktionsunternehmen Plan B, das Megastar Brad Pitt gehört.

Fest steht: Federführend bei der Netflix-Erfolgsserie „Wednesday“ ist bekanntermaßen kein Geringerer als Tim Burton persönlich – sollte er auch bei „Beetlejuice 2“ die Finger im Spiel haben, kennen er und Jenny Ortega sich bereits vom Set. Was das Gruselfach anbetrifft, so kann Ortega mit Rollen in „Scream“ und „Scream VI“ punkten, darüber hinaus spielte sie bei „You“ von Netflix und „Jane the Virgin“ mit und adelt nun viral den Mega-Erfolg von „Wednesday“.

Tim Burton: „Nichts ist ausgeschlossen.“

In einem Interview des Portals „Deadline“ nach einem möglichen „Beetlejuice 2“ befragt, sagte der Ausnahmeregisseur, es sei „nichts ausgeschlossen“, wie „LADbible“ Burton zitiert. Er fuhr fort: „Ich weiß nur, dass ich einen Film mache, wenn ich tatsächlich am Set drehe.“ Er blieb entsprechend vage: „Ich versuche, zur Wurzel von allem zurückzukehren. Sie entspringt einem Keim und wächst dann, statt aus solchen Aussagen hervorzugehen. Ich arbeite an Ideen und Dingen, doch wir sind noch in den Kinderschuhen. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Wie ist das als Nicht-Antwort?“

Gegenüber „USA Today“ bestätigte Winona Ryder im März 2022, sie werde hoffentlich ihren ikonischen Charakter erneut verkörpern. Wörtlich führte die bekannte Schauspielerin, die mit „Stranger Things“ bei Netflix groß ins Rampenlicht zurückgekehrt war: „Ich bin definitiv gespannt und ich hoffe wirklich, dass es passiert.“ Neben ihr und den anderen genannten Stars hatte „Beetlejuice“ seinerzeit mit Alec Baldwin und Geena Davis zwei weitere Hochkaräter in der Besetzungsliste. Winona Rider: „Wir würden es nur machen, wenn alles perfekt wäre und wir alle Leute hätten – natürlich Michael [Keaton] und natürlich Tim [Burton].“

Das Portal „LADbible“ hat sich an Warner Bros und die Agentur von Jenny Ortega gewandt und wartet auf eine Bestätigung oder ein Dementi der Berichte zu „Beetlejuice 2“.

