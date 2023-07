American Horror Story: Erste Teaser-Trailer zur 12. Staffel veröffentlicht – Ganze zwölf Jahre hat die gefeierte Horror-Anthologie „American Horror Story“ nun schon auf dem Buckel. Zwölf Jahre finster-morbide Horror-Unterhaltung, getränkt mit schwarzem Humor, was jede der bis dato elf Staffeln zu einem beeindruckenden Zuschauermagneten machte. Zur Freude der zahlreichen Fans erscheint bald dann auch die zwölfte Staffel.

Diese hört auf den Titel „Delicate“, und der erste Teaser-Trailer dazu wurde veröffentlicht. Viel verrät der Clip zu „American Horror Story: Delicate“ zwar noch nicht, aber er zeigt zumindest schon mal, dass wir es wieder mit surrealen, albtraumhaften Bildwelten zu tun bekommen. Darüber hinaus zeigt der Teaser-Trailer die Darstellerinnen, die in der zwölften Staffel im Fokus stehen. Und das sind neben Emma Roberts sowohl Kim Kardashian als auch Cara Delevinge.

Interessante Neuzugänge mit Kim Kardashian sowie Cara Delevinge

Somit werden Fans der Serie einmal mehr „American Horror Story“-Urgestein Emma Roberts zu sehen bekommen, die bereits in den Staffeln 3, 4, 7, 8 und 9 mitwirkte. Mit Kim Kardashian sowie Cara Delevinge („Valerian“, „Suicide Squad“) gibt es in der kommenden Staffel gleich zwei sehr illustre Neuzugänge. Gerade in Bezug auf Kanye Wests Ex-Frau Kim Kardashian darf man gespannt sein, wie sie sich als Schauspielerin macht.

Ihre Rolle in der Reality-TV-Serie „The Kardashians“ lässt schließlich nicht wirklich Bewertungen zu, was ihre schauspielerischen Qualitäten betrifft. In welcher Form, also ob Haupt- oder Nebenrollen, das Trio in „American Horror Story: Delicate“ auftreten wird, ist noch nicht bekannt.

Gleiches gilt für den Start der zwölften Staffel, deren Termin bis dato noch nicht genannt wurde. Sicher ist aber, dass „Delicate“ nach der kompletten Ausstrahlung der Staffel in den USA, hierzulande auf ProSieben Fun ausgestrahlt wird und im Anschluss daran dann beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen sein wird, wo auch alle anderen „American Horror Story“-Staffeln derzeit beheimatet sind.

Quelle: filmstarts.de