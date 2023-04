American Pie: Heutige Teens nennen Film „hoch problematisch“ – Im Oktober 1999 und lange darüber hinaus feierte sie gewaltige Erfolge, begründete eine Reihe: Die Teenie-Komödie „American Pie“. Für Jahrzehnte begeisterte sie ihre Fans, doch wie bei allem im Leben ebbte irgendwann der Hype der ersten Zuschauergeneration ab, man zog weiter. Doch auch heute noch schauen junge Menschen aus einer späteren Generation diesen Film – und manche von ihnen nennen ihn nach der ersten Sichtung „hoch problematisch“.

Teenager der Generation Z können teils sogar nichts mit der Erfolgskomödie anfangen, die unbekannten Namen wie Jason Biggs, Jennifer Coolidge, Sean William Scott oder Chris Klein über Nacht zu Starruhm verhalf. In der Handlung geht es um vier peinliche Teenager und ihre noch peinlicheren Eskapaden auf ihrer ewigen Jagd nach dem Verlust der Jungfräulichkeit. Denn keiner von ihnen will als „Versager“ ohne entsprechende Erfahrungen an die Universität.

Also unternehmen sie bizarre Dinge, um doch noch ans Ziel zu kommen …

Der Film von Paul Weitz war seinerzeit ein echter Gassenhauer. Heutige Generationen legen bekanntermaßen jedoch Wert auf gänzlich andere Dinge. Um das zu prüfen, zog man bei „Vice“ schon 2020 ein paar Mitglieder der Generation Z vom Asphalt und zeigte ihnen Streifen, die für ältere Vertreter nostalgischen Charakter haben. Seinerzeit waren sämtliche Probanden zwischen 16 und 19 Jahren alt. Man konfrontierte sie mit den Klassikern, die Jugendliche in den 90ern liebten: Die Komödie „Ey Mann wo ist mein Auto“ mit Ashton Kutcher etwa.

Oder die Comedy „Clueless“. Unter diesen Streifen ebenfalls: „American Pie“. Ein Teenager namens Taylor konnte etwa so gar nichts mit den Hauptcharakteren von „Ey Mann wo ist mein Auto“ anfangen, nannte sie „sexistische Loser“. Taylor seinerzeit zu „Vice“: „Ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass dieser Film heute noch gedreht würde, und zwar aus so vielen Gründen. Natürlich ist der ganze Film völlig lächerlich, aber er hat mich trotzdem geärgert, weil die Hauptfiguren sexistische Loser sind und keine weibliche Aufmerksamkeit verdienen.“

Auch zu „American Pie“ fand Taylor deutliche Worte:

„Das Einzige, was die männlichen Charaktere interessiert, ist Sex zu haben. Sie sind bereit, alles zu sagen und zu tun, nur um die Mädchen zu überzeugen, mit ihnen Sex zu haben. Ich weiß nicht, ob das realistisch war, als der Film herauskam, aber ich denke, Männer behandeln Frauen heute viel respektvoller und gleichberechtigter.“ Eine Altersgenossin pflichtete Taylor bei: „Das es grenzt schon an Incel- Einstellungen“, so die seinerzeit 18-jährige Olivia.

Sie fuhr fort: „Ich glaube, wenn man sich als Teenager das anschaut, fühlt man sich im Grunde genommen berechtigt, sich Frauen gegenüber so zu verhalten, wie man nur will.“ Insbesondere eine Szene sei der damals 17-jährigen Hannah zufolge hingegen besonders „problematisch“ gewesen. Sie bezieht sich auf die Sequenz, in der Protagonist Jim Austauschstudenten Nadia (Shannon Elisabeth) in seinem Zimmer filmt.

Hannah seinerzeit wörtlich zu der Szene:

„Der Teil, in dem Jim und die anderen männlichen Charaktere die Austauschschülerin in seinem Zimmer filmen, ist hoch problematisch. Der Film stellt nicht einmal die Frage nach der Moral dieser Handlung, sondern lässt es wie einen Witz erscheinen, und dass die Jungs alle 'Legenden' sind, weil sie den Plan in die Tat umgesetzt haben“, erklärt Hannah. Sie fährt fort:

„Es ist eine enorme Verletzung der Privatsphäre und definitiv ein sexuelles Vergehen, dass Jim sie filmt, ganz zu schweigen davon, dass er diese Aufnahmen dann mit seinen Freunden teilt. Ein heutiger Teenie-Film würde so etwas auf keinen Fall zulassen.“ Nicht nur auf Twitter löste der Artikel seinerzeit wohl bei vielen Personen älteren Semesters, aber auch bei Gleichaltrigen, Widerstand aus. Dort schrieb jemand etwa: „Ich sage das jetzt einfach mal … Die American Pie Filme sind absolut legendär.“

Auch in Hollywood scheint man die Meinung von Hannah und dem Rest ihrer Generation nicht zu teilen: Schon länger ist bekannt, dass ein neuer „American Pie“ mit frischem Wind die Reihe fortsetzen soll (MANN.TV berichtete).

