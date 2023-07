An Genres mangelt es dem Kino nicht. Zu den beliebtesten gehört seit den Anfangstagen der bewegten Bilder definitiv die Komödie. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, manche sind nett, andere unvergesslich. Manchmal bringen sie ebenso ikonische Charaktere hervor. So wie die Reihe „American Pie“ mit der prägenden Figur des Steve Stifler. Doch Schauspieler Seann William Scott erhielt für seine Darstellung des Charakters vergleichsweise wenig Geld.

Dabei war es doch Steve Stiflers Mutter und ihre Umwerbung durch einen seiner Mitschüler, die bis heute etwa im Sprachgebrauch den Begriff der „MILF“ prägten. Obgleich der Charakter Steve Stiflers, von Seann William Scott als typischer Prolet mit losem Mundwerk und lockeren Sprüchen gezeichnet, bis heute in der Popkultur zitiert wird, erhielt der Schauspieler seinerzeit für dessen Darstellung in „American Pie“ gerade einmal 8000 US-Dollar.

Der Kostenpunkt des Films 1999:

11 Millionen US-Dollar bei einem Einspielergebnis von beeindruckenden 235 Millionen weltweit. Scott hatte seinerzeit für seine Rolle als „Stifmeister“ sechs Tage am Film mitgewirkt, wie „LADbible“ erläutert. Demnach habe der Schauspieler die Bezahlung seinerzeit für „viel Geld“ erachtet. In der „Rick Eisen Show“ erläuterte der 46-jährige Seann William Scott:

„Das war damals ’ne Menge Kohle für mich. Ka-Tsching! Ja, denn danach kaufte ich mir einen gebrauchten Thunderbird für etwa 5.000 oder vielleicht 6.000 Dollar. Ich dachte mir: 'Oh ja, Baby'. Ich weiß nicht, was mit den anderen 2.000 Dollar passiert ist, denn danach musste ich im Zoo von L.A. als Keksverkäufer arbeiten. Also waren es vielleicht sogar weniger als 8.000 Dollar.“

Auf Nachfrage von Moderator Rick Eisen führte er weiter aus:

„Das war, bevor der Film erschien. Ich drehte also den Streifen, wir warteten darauf, dass er herauskam, ich kaufte den Thunderbird, vielleicht habe ich auch alles für den Thunderbird ausgegeben, vielleicht waren es die ganzen 8.000 oder 7.000 Dollar, und dann hatte ich diesen anderen Job und arbeitete im Zoo von LA, während ich darauf wartete, dass der Film anlief.“ Es blieb nicht bei einem Streifen, die Gagen für den Schauspieler stiegen bei weiteren Auftritten Stiflers, während Scott in weiteren Filmen Karriere machte.

Für „American Pie: Das Klassentreffen“ erhielt er etwa rund 5 Millionen US-Dollar. Wo wir gerade bei einer Reihe sind: Laut einem Bericht des „Hollywood Reporters“ soll bei Universal ein neuer „American Pie“ in der Mache sein, über den noch nicht viel durchgesickert ist. Es gibt weder Details zur Handlung noch zur Besetzung – unklar bleibt also vorerst, ob es ein Wiedersehen mit dem Stifmeister und anderen beliebten Charakteren geben könnte.

