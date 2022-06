„Ambulance “ – Kritik – Dieses Mal gibt es einen Action-Blockbuster der etwas anderen Art im Heimkino. Genauer gesagt handelt es sich bei „Ambulance“ um einen erfrischend anders aufgezogenen Action-Thriller von Genre-König Michael Bay auf dem Regiestuhl. Natürlich garantiert diese Tatsache alleine schon satte Action, die es in diesem Streifen in wunderbar wilder Form zu sehen gibt.

Alles beginnt mit einem Banküberfall, bei dem eine satte 32-Millionen-Dollar-Beute winkt. Diesen verüben der Profidieb Danny und dessen Adoptivbruder Will Sharp, der aber eher widerwillig in diese Aktion gezogen wurde. Denn Will macht dies nur, um mit dem Geld die Behandlung seiner schwerkranken Frau zahlen zu können. Bis zum letzten Moment scheint der riskante Überfall zu gelingen. Kurz bevor sie unbehelligt verschwinden können, läuft der perfekte Plan allerdings spektakulär aus dem Ruder.

Wilde Action, spektakuläre Auto-Stunts und schnelle Schnitte

Um doch noch entkommen zu können, kapern die beiden Brüder einen Krankenwagen mit einem angeschossenen Cop und der routinierten Rettungssanitäterin Cam Thompson an Bord. Gejagt von allen Einsatzkommandos, Hubschraubern und jedem Polizisten der Stadt, beginnt eine halsbrecherische Vollgas-Flucht durch die Straßen von Los Angeles.

Banküberfall, Verfolgungsjagd und ein Krankenwagen – dies ist eine Kombination, die Michael Bay fabelhaft kombiniert hat und zu einem rassigen Action-Kracher hat werden lassen. Daas dieser nicht immer logisch vonstattengeht, liegt in der Natur bekannter Bay-Action. Das ist aber nicht negativ gemeint, denn mit „Ambulance“ bekommt man das, was man erwartet – wilde Action, spektakuläre Auto-Stunts mit schnellen Schnitten. In diesem Streifen ganze 136 Minuten lang.

Handgemachte Action statt CGI

Besonders positiv fällt hierbei ins Auge, das Michael Bay sich in diesem Fall für handgemachte Action entschieden und dieses Mal auf übertriebenes CGI verzichtet hat. Daher gibt es beste, handfeste Popcorn-Unterhaltung für einen fesselnden Filmabend im Heimkino. Dieser ist zudem klasse besetzt mit Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II und Eiza González in den Hauptrollen.

Somit kann man sich mit „Ambulance“ auf einen Action-Thriller freuen, der hochgradigen Filmspaß garantiert. Doch wer zu Hause in diesen Krankenwagen einsteigt, sollte sich gut anschnallen und vor allem sein Popcorn und seine Cola ganz fest in den Händen halten.

Ambulance (Universal Pictures) – VÖ: 09. Jun. 22