Amber Heard: Neue Vorwürfe gegen Momoa und Filmcrew – Die Produktion des neuen DC-Blockbusters „Aquaman 2“ stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Das ist jedoch weniger auf das sinkende Interesse des Publikums an der Superhelden-Thematik zurückzuführen, sondern vor allem wohl auf das Mitwirken von Amber Heard, deren Reputation seit dem aufsehenerregenden Prozess mit Ex-Mann Johnny Depp am Boden liegt. Viele Stimmen forderten einen Ausschluss von Heard aus der Produktion, die nun aber mit ihr in einer Nebenrolle im Dezember in die Kinos kommen soll.

Doch nun sind neue Informationen ans Tageslicht gelangt, die von teils irritierenden und problematischen Umständen während der Dreharbeiten künden.

Ein vom Branchenblatt „Variety“ veröffentlichter Bericht mit angeblichen Aussagen von Heard erhebt dabei nicht nur schwere Vorwürfe gegen Hauptdarsteller Momoa, sondern auch gegen die Film-Crew.

So habe am Set vor dem Hintergrund der gerichtlichen Auseinandersetzung eine feindselige Stimmung gegenüber der Schauspielerin geherrscht.

Die von „Variety“ zitierten Aussagen sollen von den Mitschriften ihrer Therapiesitzungen aus dem Jahr 2021 stammen, welche im Rahmen der Gerichtsverhandlung zwischen Heard und Johnny Depp im Jahr 2022 auf den Tisch kamen.

Wie es heißt, hätten Heard und ihre Anwälte versucht, die Veröffentlichung der Dokumente und die darin niedergeschriebenen Notizen der Therapeutin Dr. Dawn Hughes zu verhindern.

Die Zitate seien zudem nicht als direkte Aussagen der Schauspielerin zu werten.

Aus den Therapienotizen geht hervor, dass Jason Momoa, der den Aquaman spielt, sich für die Entlassung Heards stark gemacht habe. Zu lesen sei darin: „Jason [Momoa] sagt, er will, dass ich gefeuert werde. [...] Jason betrunken, zu spät am Set. Angezogen wie Johnny [Depp]. Trägt auch alle Ringe.“

Vonseiten DCs erging inzwischen ein Statement, welches Momoa in Schutz nimmt: „Jason Momoa hat sich am Set von „Aquaman 2“ zu jeder Zeit professionell verhalten.“ Weitere Insider-Quellen stützen diese Aussage. Zwar habe Momoa ab und an ein Bier getrunken, er sei aber niemals betrunken zur Arbeit erschienen. Auch die Stimmung zwischen ihm und Heard wird als gut beschrieben.

„Und er kleidet sich nicht wie Johnny Depp. Er hat sich schon immer in diesem Bohemien-Stil angezogen.“

Aus den Notizen geht außerdem eine grundsätzlich feindlich gesinnte Stimmung gegenüber Heard hervor, die man nach dem Prozess am Set wohl als eine Art notwendiges Übel erachtet habe. Selbst Regisseur James Wan soll Heard wie eine „Ausgestoßene“ behandelt haben: „Er erhob seine Stimme gegen mich.“

Außerdem habe Heard in den Sozialen Medien weder etwas über die Produktion posten dürfen, noch seien Selfies mit ihr erlaubt gewesen.

Tatsächlich stand der Rausschmiss von Heard aus der Produktion „Variety“ zufolge durchaus zur Debatte, da das Studio und James Wan an der Chemie zwischen ihr und Jason Momoa gezweifelt haben – und das angeblich auch schon vor Johnny Depps Klage.

An dieser Stelle kommt mit Elon Musk schließlich Heards Ex-Freund ins Spiel.

Wie „Variety“ berichtet, soll dieser einen „Brandbrief“ an das Produktionsstudio Warner geschrieben und darin gedroht haben „das Gebäude niederzubrennen“, falls man Heard nicht für die Fortsetzung besetzen sollte. Angeblich habe man bei Warner daraufhin beschlossen, an der 37-Jährigen festzuhalten, mit der Musk 2017 liiert gewesen war.

Inwieweit man den bruchstückhaften Therapienotizen Bedeutung beimessen darf, bleibt indes fraglich, zumal es keinen einzigen Zeugen gibt, der bestätigen kann, dass Momoa tatsächlich als Johnny Depp verkleidet auf dem Set auftauchte.

Dass dort eine negative Stimmung gegenüber der Schauspielerin geherrscht hat, erscheint hingegen durchaus möglich, kam der Verdacht, dass DC Amber Heard loszuwerden versucht, doch schon häufiger auf.

Dessen ungeachtet stellt der Film aber ohnehin den letzten Teil der alten DC-Ära dar. „Aquaman 2: Lost Kingdom“ kommt am 21. Dezember 2023 in die deutschen Kinos.

