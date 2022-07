Amber Heard: Nun wird wegen Meineids ermittelt – Es sind einige Woche vergangen seit dem medienwirksamen Verleumdungsprozess zwischen den Hollywood-Stars Johnny Depp und Amber Heard. Depps Ex-Frau wurde dabei zu einer Zahlung von 8,35 Millionen Dollar verdonnert. Jetzt droht bereits der nächste Ärger für Amber Heard.

Denn nach Angaben von „Entertainment Today Canada“ haben die australischen Behörden Ermittlungen gegen die 36-jährige Schauspielerin aufgenommen – Verdacht auf Meineid. Dies wurde nun auch von einem Sprecher des australischen Ministeriums für Landwirtschaft, Wasser und Umweltschutz bestätigt.

Das Problem mit den Yorkshire-Terriern

Im Detail geht es um einen Fall, der auf das Jahr 2015 datiert. Damals hatte Amber Heard die beiden Yorkshire-Terrier des Paares mit einem Privatjet nach Australien kutschiert. Zu dieser Zeit drehte ihr damaliger Ehemann Johnny Depp den fünften Teil zu „Fluch der Karibik“. Jedenfalls soll sich Amber Heard nicht an das vorgeschriebene Verfahren gehalten haben, das dafür sorgt, dass keine Seuchen durch Tiere auf den Kontinent eingeschleppt werden.

Laut Gesetz müssen Tiere, die aus den USA nach Australien eingeführt werden, zehn Tage in Quarantäne. Diese soll Heard allerdings umgangen haben. Was folgte, war eine Gerichtsverhandlung, in der Heard zugegeben hatte, die Quarantäne-Papiere gefälscht zu haben. Sie musste daraufhin eine Geldstrafe zahlen und es gab eine öffentliche Entschuldigung.

14 Jahre Haft drohen wegen Meineids

Allerdings wurde im Prozess zwischen Depp und der „Sun“ im Jahre 2020 nach einigen Aussagen die Vermutung geschürt, dass Amber Heard vor Gericht gelogen haben könnte, was die Umstände anging, unter denen sie die Hunde nach Australien brachte. Daraufhin wurde bereits 2021 der Fall neu aufgerollt, die Ermittlungen dauern laut „Entertainment Today Canada“ noch immer an.

Würde Amber Heard am Ende des Meineids überführt werden, drohen ihr in Australien dafür bis zu 14 Jahre Haft.

Quelle: stern.de