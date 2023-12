Amazons Megaprojekt „Fallout“: Erste Bilder lassen auf ein Streaming-Highlight hoffen –Videospiel- und Sci-Fi-Fans aufgepasst: Das Jahr 2024 wird ein besonderes Jahr, denn „Fallout“, die Serie, die auf der gleichnamigen und beliebten Videospielreihe basiert, steht in den Startlöchern. Entstanden aus der kreativen Kraft der Executive Producer Jonathan Nolan und Lisa Joy, dem Duo hinter „Westworld“, hat „Fallout“ das Zeug, nicht nur Videospielfans zu begeistern, sondern auch ein breiteres Publikum.

Amazon Prime Video hat sich einiges vorgenommen mit „Fallout“ ein vielversprechendes Sci-Fi-Abenteuer zu präsentieren. Dieses ambitionierte Projekt wird voraussichtlich am 12. April 2024 in über 240 Ländern und Regionen weltweit Premiere feiern. Nun wurden auch die ersten offiziellen Bilder zur Sci-Fi-Serie veröffentlich, die auf ein wahres Streaming-Highlight hoffen lassen. „Fallout“ entführt die Zuschauer in eine postapokalyptische Welt, 200 Jahre nach der atomaren Apokalypse.

200 Jahre nach der atomaren Apokalypse

Die Bewohner luxuriöser Atombunker müssen sich den Herausforderungen einer verstrahlten und chaotischen Welt stellen, die ihre Vorfahren hinterlassen haben. Die Serie wird eine Mischung aus seltsamen, gewalttätigen und komplexen Elementen bieten, die die Zuschauer in ihren Bann ziehen sollen. Die „Fallout“ setzt dabei auf eine spannende und namhafte Besetzung.

Zum Cast zählen unter anderen Ella Purnell („Yellowjackets“), Walton Goggins („The Hateful Eight“), Aaron Moten („Emancipation“), Moisés Arias („The King of Staten Island“), Kyle MacLachlan („Twin Peaks“), Sarita Choudhury („Homeland“), Michael Emerson („Person of Interest“), Leslie Uggams („Deadpool“), Frances Turner („The Boys“), Dave Register („Heightened“), Zach Cherry („Severance“), Johnny Pemberton („Ant-Man“), Rodrigo Luzzi („Dead Ringers“), Annabel O'Hagan („Law & Order: SVU“) und Xelia Mendes-Jones („The Wheel of Time“) gehören.