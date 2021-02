Amazon Prime Video: Über 300 Filme fliegen aus dem Programm – Jeden Monat können sich Streaming-Kunden auf neue Inhalte freuen. Die Kehrseite der Medaille: Es fliegen aber auch regelmäßig etliche Filme und Serien aus dem Programm. So wie in den kommenden Wochen beim beliebten Streaming-Dienst Amazon Prime Video.

Und da wird richtig aufgeräumt! Denn ganze 335 Filme fliegen in den nächsten 30 Tagen aus dem Angebot. Wer also noch einiges davon in seiner Watchlist hat, sollte nun zusehen, die betroffenen Filme anzusehen, bevor sie verschwinden. Danach können sie zwar noch abgerufen werden, aber eben nicht mehr kostenlos.

Insgesamt sind es 21 Seiten mit Filmen, die aus dem Prime-Angebot verloren gehen – HIER alle betroffenen Filme. Wer nun keine Lust oder Zeit hat, sich durch alle Seiten zu wühlen, nachfolgend eine Liste mit einigen Blockbustern, Kultfilmen und Highlights die sich aus dem Amazon Prime Video Angebot verabschieden werden.

„A Cure For Wellness“

„American Psycho“

„Boy A“

„Cube“

„Dead Man“

„Dead Zone“

„Der Herr der Ringe - Die Gefährten“

„Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs“

„Der Herr der Ringe - Die zwei Türme“

„Die Braut des Prinzen“

„Die Unfassbaren - Now You See Me“

„Die Unfassbaren 2 - Now You See Me 2“

„Friedhof der Kuscheltiere“

„Ghost In The Shell“

„Gladiator“

„Hellboy - Call of Darkness“

„Money Monster“

„Moonlight“

„Mortal Engines: Krieg der Städte“

„Open Your Eyes“

„Peppermint - Angel of Vengeance“

„Power Rangers“

„Roads“

„Scream 4“

„Sehr schlimme Vorkommnisse“

„Senna“

„Shoplifters - Familienbande“

„Sophie Scholl - Die letzten Tage“

„Spider-Man 2“

„Swiss Army Man“

„The Big Lebowski“

„The Imitation Game“

„The Wolf Of Wall Street“

„Toni Erdmann“

