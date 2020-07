Wie bei Netflix: Amazon Prime Video mit mehreren Leuten teilen bald möglich – Streaming gehört mittlerweile zum guten Ton in der Unterhaltungsindustrie was echte Giganten hervorgerufen hat wie die Streaming-Dienste Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video. Der Konkurrenzkampf um die Kunden ist groß. Nun orientiert sich Amazon Prime Video an Netflix, zumindest was die Nutzerprofile betrifft.

Konnte man schon lange bei der Konkurrenz mehrere Profile anlegen, war dies beim Streaming-Service von Amazon nicht möglich. Das wird sich aber bald ändern. Amazon Prime Video wird diesbezüglich nämlich nachziehen und seinen Abonnenten mit einer neuen Funktion ebenfalls mehrere Nutzerprofile ermöglichen.

Laut dem Medienmagazin DWDL.de will man diese Neuerung nach und nach in Deutschland und Österreich einführen. Im Detail können dann Amazon Prime Video-User neben dem standesgemäßen Hauptprofil fünf weitere Nutzerprofile anlegen. Zudem kann man bei jedem Profil entscheiden ob dieser für Erwachsene oder Kinder ist.

Damit ist nun auch bei Amazon gewährleistet, dass die Vorlieben der Nutzer nicht mehr durcheinander gewürfelt werden inklusive der Empfehlungen für das jeweilige Nutzerprofil.

Amazon zu seiner neuen Funktion: „Mithilfe eines Prime Video-Profils werden Ihnen für das Profil Empfehlungen, bereits angesehene Videos, Fortschritte beim Schauen einer Staffel und eine angepasste Watchlist angezeigt – je nachdem, wie Sie das Profil genutzt haben."

