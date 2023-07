Amazon Prime Video: Kult-Regisseur präsentiert packende Kriegs-Action – Immer wieder erscheinen im Streaming-Universum Filme, die auch locker auf der großen Kinoleinwand hätten begeistern können. Ob das nun ein Vor- oder Nachteil ist, soll jeder für sich entscheiden. Aktuell jedenfalls begeistert einer dieser Hollywood-Kracher die Streaming- Gemeinde auf Amazon Prime Video.

Die Rede ist vom Kriegs-Action-Thriller „Guy Ritchie's Der Pakt“, im Original „Guy Richie's The Covenant“. Ein Blockbuster mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle von Kult-Regisseur Guy Ritchie, da denkt man im ersten Moment natürlich an einen großen Kino-Hit. Dass dieser direkt im Streaming gelandet ist, hat übrigens nichts mit mangelnder Qualität oder Budget zu tun.

Traumbewertungen für Guy Ritchie's Der Pakt

Amazon hat einfach nur das legendäre Hollywood-Label MGM geschluckt und somit deren bereits abgedrehte und geplante Titel gleich mit. Nicht verwunderlich, da Amazon sein Streaming-Angebot bei Prime Video mit starken Amazon-Originalen füllen will. So geschehen nun mit „Guy Ritchie's Der Pakt“, der von Fans und Kritiker bis dato Traumbewertungen erhalten hat.

Wer also auf der Suche nach einem fulminanten Kriegs-Actioner ist, sollte demnach „Guy Ritchie's Der Pakt“ für einen ereignisreichen Filmabend anpeilen. Der Film handelt von Sergeant John Kinley, gespielt von Jake Gyllenhaal. Der befindet sich mitten im Afghanistan-Krieg und gerät mit seiner Einheit in einen Hinterhalt. Daraufhin wird sein Trupp vernichtet, wobei Kinley schwer verletzt von ihrem lokalen Übersetzer Ahmed gerettet wird.

Er bringt den Sergeant in sicheres Terrain, wo er in die USA ausgeflogen wird. Als sich Kinley von seinen Verletzungen erholt hat, erfährt er, dass Ahmed und seine Familie nicht in die USA übersiedeln dürfen. Stattdessen sitzen sich unter Lebensgefahr in Afghanistan fest. Drum beschließt Kinley, auf eigene Faust ins Kriegsgebiet zurückzukehren und seinen von den Taliban verfolgten Retter rauszuholen.

Quelle: filmstarts.de