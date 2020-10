Der Übergang vom Herbst zum Winter bringt auch beim beliebten Video-Streaming-Service Amazon Prime Video einiges an Neuerscheinungen. So können sich alle Serien- und Filmfans im kommenden November 2020 auf reichlich neues Futter freuen. Amazon Prime Video erweitert sein ohnehin schon gewaltiges Arsenal um echte Blockbuster, Klassiker, neue Serien bzw. Staffeln – also alles, was das Herz begehrt.

Promis und ihre vierbeinigen Gefährten in einem weltweiten Wettstreit für den guten Zweck, ein pikantes Geheimnis, das in den Südstaaten der 1970er Jahre ans Tageslicht kommt, und ein alternatives Amerika, in dem Hexen für ihr Land an der Front kämpfen – das und noch vieles mehr sind einige der Highlights von Amazon Prime Video im November.

So können sich Serienbegeisterte auf die erste Staffel der Amazon-Originals-Serie „The Pack“ freuen, ebenso wie auf die dritte Staffel der düster dystopischen Erfolgsserie „The Handmaid‘s Tale: Der Report der Magd“. Neues Filmmaterial gibt es ebenso – wie zum Beispiel „Pearl Harbor“, „King Arthur“, „8 Mile” oder Liam Neeson in „96 Hours“ wie auch den bildgewaltigen Katastrophenfilm „Deepwater Horizon“ mit Mark Wahlberg.

Hier der Überblick aller Neuerscheinung auf Amazon Prime Video für November 2020

Neue Serien & Staffeln

El Presidente – Staffel 1 (Deutsche Synchronfassung) ab 06.11.

The Pack – Staffel 1 (OV/OmU) Amazon Original ab 20.11.

Motherland: Fort Salem – Staffel 1 ab 20.11.

The Handmaid‘s Tale: Der Report der Magd – Staffel 3 ab 01.11.

Neue Filme

Friendsgiving Amazon Original ab 25.11

Jexi Amazon Original ab 02.11.

Uncle Frank Amazon Original ab 25.11.

FERRO Amazon Original ab 06.11.

Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga. Der Restart. ab 01.11.

KLOPP: THE INSIDE STORY ab 16.11.

Sonic The Hedgehog ab 07.11

Enkel für Anfänger ab 06.11.

25 km/h ab 30.11.

Happy Death Day 2U ab 15.11.

Wir ab 25.11.

Der Hund Bleibt ab 20.11.

The Grand Budapest Hotel ab 08.11.

Unbreakable – Unzerbrechlich ab 14.11.

Deepwater Horizon ab 24.11.

Vielleicht, vielleicht auch nicht ab 19.11.

8 Mile ab 22.11.

Der Teufel trägt Prada ab 29.11.

Independence Day ab 28.11.

Independence Day: Wiederkehr ab 28.11.

Jede Sekunde zählt – The Guardian ab 23.11.

Trance ab 03.11.

Die Wand ab 20.11.

King Arthur ab 10.11.

Pearl Harbor ab 21.11.

Why Him? ab 27.11.

Dying of the Light – jede Minute zählt ab 12.11.

96 Hours ab 02.11.

Pathfinder – Fährte des Kriegers ab 30.11.

City of Abduction – Die Entführung der Camila Couto ab 24.11.

Neue Kids-Highlights

Käpt’n Säbelzahn und der magische Diamant exklusiv verfügbar ab 24.11.

Nix wie weg – Vom Planeten Erde verfügbar ab 10.11.

Schloss Einstein – Staffel 23 verfügbar ab 21.11.

Transformers Cyberverse – Staffel 1 verfügbar ab 01.11.

Transformers Rescue Bots – Staffel 3verfügbar ab 01.11.

Neue Titel zum Kaufen und Leihen im digitalen Shop bei Amazon

The Assistant

zum Kaufen verfügbar ab 05.11.

zum Leihen verfügbar ab 11.11.

The Good Doctor – Staffel 4 (OV)

zum Kaufen verfügbar ab 05.11.

Marie Curie – Elemente des Lebens

zum Kaufen verfügbar ab 12.11.

zum Leihen verfügbar ab 26.11.

Der wunderbare Mr. Rogers

zum Kaufen verfügbar ab 12.11.

zum Leihen verfügbar ab 19.11.

Grey‘s Anatomy – Staffel 17 (OV)

zum Kaufen verfügbar ab 13.11.

Unhinged – Außer Kontrolle

zum Kaufen verfügbar ab 19.11.

zum Leihen verfügbar ab 27.11.

Berlin Alexanderplatz

zum Kaufen verfügbar ab 19.11.

zum Leihen verfügbar ab 26.11.

Blacklist – Staffel 8 (OV)

zum Kaufen verfügbar ab 19.11.

Edison – Ein Leben voller Licht

zum Kaufen verfügbar ab 20.11.

zum Leihen verfügbar ab 27.11.

Guns Akimbo

zum Kaufen verfügbar ab 27.11.

zum Leihen verfügbar ab 04.12.