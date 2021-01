Amazon Prime Video: Alle Neuerscheinungen für Januar 2021 – Neues Jahr, neue Filme und Serien bei den beliebten Streaming-Plattformen. So auch bei Amazon Prime Video, die zum Start ins Jahr 2021 mit jeder Menge Neuerscheinungen daherkommen. Denn auch im Januar 2021 bietet der beliebte Video-Streaming-Service allerhand neue Serien- und Filme an.

So warten neue Abenteuer von der Sternenflotte mit Staffel 1 zu „Star Trek: Lower Decks“. Zudem gibt es Neues für Freunde von abgedrehtem Humor, ein Gott, der versucht seinem Schicksal zu entfliehen, und eine ereignisreiche Nacht mit Muhammad Ali im Miami der sechziger Jahre – das und noch vieles mehr sind die Highlights von Amazon Prime Video im Januar.

Nachfolgend der Überblick aller Neuerscheinung auf Amazon Prime Video für Januar 2021

Neue Serien & Staffeln

• Star Trek: Lower Decks – Staffel 1

Amazon Original - exklusiv verfügbar ab 22.01.

• American Gods – Staffel 3

Amazon Original - exklusiv verfügbar ab 11.01.

• James May: Oh Cook – Staffel 1

Amazon Original - exklusiv verfügbar ab 15.01.

• The Magicians – Staffel 4

exklusiv verfügbar ab 11.01.

• Vikings – Staffel 6 Teil 2

verfügbar ab 30.12.

• Scrubs – Staffeln 1-9

verfügbar ab 04.01.

• South Park – Staffel 23

verfügbar ab 21.01.

Neue Filme & Specials

• One Night in Miami

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 15.01.

• Forte

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 20.01.

• Der Spion von nebenan

exklusiv verfügbar ab 15.01.

• Force Of Nature

exklusiv verfügbar ab 25.01.

• The Room

exklusiv verfügbar ab 13.01.

• Anderson Falls – Ein Cop am Abgrund

exklusiv verfügbar ab 19.01.

• Blade Runner 2049

verfügbar ab 02.01.

• La La Land

verfügbar ab 12.01.

• Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte

verfügbar ab 04.01.

• Kingdom of Heaven – Königreich der Himmel

verfügbar ab 03.01.

• Die Insel der besonderen Kinder

verfügbar ab 09.01.

• Oasis: Supersonic

verfügbar ab 05.01.

• Pride

verfügbar ab 11.01.

• Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

verfügbar ab 07.01.

• Kein Ort ohne dich

verfügbar ab 16.01.

• Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns!

verfügbar ab 25.01.

• Pitch Perfect 2

verfügbar ab 25.01.

• Spy – Susan Cooper Undercover

verfügbar ab 22.01.

• Wasser für die Elefanten

verfügbar ab 23.01.

• The Beach

verfügbar ab 12.01.

• Selbst ist die Braut

verfügbar ab 27.01.

• Bridget Jones' Baby

verfügbar ab 01.01.

• The Awakening

verfügbar ab 02.01.

• Ein leichtes Mädchen

verfügbar ab 01.01.

Neue Highlights bei den Prime Video Channels

• The Stand – Staffel 1

STARZPLAY - exklusiv verfügbar ab 03.01.

Neue Episoden jeden Sonntag

Neue Titel zum Kaufen und Leihen im digitalen Shop bei Amazon

• Paw Patrol – Staffel 6.3

zum Kaufen verfügbar ab 01.01.

• Max und die wilde 7

zum Kaufen verfügbar ab 07.01.

zum Leihen verfügbar ab 14.01.

• The New Mutants

zum Kaufen verfügbar ab 08.01.

zum Leihen verfügbar ab 21.01.

• The Photograph

zum Kaufen verfügbar ab 11.01.

zum Leihen verfügbar ab 11.01.

• Honest Thief

zum Kaufen verfügbar ab 28.01.

zum Leihen verfügbar ab 04.02.

• Against all Enemies

zum Kaufen verfügbar ab 21.01.

zum Leihen verfügbar ab 28.01.

• David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück

zum Kaufen verfügbar ab 28.01.

zum Leihen verfügbar ab 04.02.

• LEGO Ninjago – Staffel 12.3

zum Kaufen verfügbar ab 29.01.

• Niemals selten manchmal immer

zum Kaufen verfügbar ab 29.01.

zum Leihen verfügbar ab 11.02