Amazon Prime Video: Alle Neuerscheinungen für Februar 2021 – Streaming-Freunde und Kunden von Amazon Prime Video dürfen sich auf einen Monat mit einer Vielzahl an neuen Serien und Filmen freuen. Auch im Februar 2021 bietet der beliebte Streaming-Dienst jede Menge Neuerscheinungen. Allen voran die neue Amazon Original Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, die mit der ersten Staffel an den Start gehen wird.

Wer kennt sie nicht, die weltberühmte Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique vom Bahnhof Zoo. Die Serienadaption von Constantin Television und Amazon Studios ist eine moderne Interpretation des weltbekannten Bestsellers.

In acht Episoden erzählt die Amazon Original Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ von sechs Jugendlichen, die kompromisslos für ihren Traum von Glück und Freiheit kämpfen und dabei alle Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spießern hinter sich lassen wollen.

Dazu warten mit „DC's Legends of Tomorrow – Staffel 5“ sowie “The Flash – Staffel 6” gleich zwei Superhelden-Serien exklusiv auf Amazon Prime Video auf euch. Das war natürlich noch lange nicht alles.



Nachfolgend der Überblick aller Neuerscheinung auf Amazon Prime Video für Februar 2021

Neue Serien & Staffeln

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo – Staffel 1 Amazon Original exklusiv ab 19.02.

The Family Man – Staffel 2 Amazon Original exklusiv ab 12.02.

Soulmates – Staffel 1 Amazon Exclusive exklusiv ab 08.02.

El Internado – Staffel 1 Amazon Exclusive exklusiv ab 19.02.

DC´s Legends of Tomorrow – Staffel 5 exklusiv ab 17.02.

The Flash – Staffel 6 exklusiv ab 28.02.

Shameless – Staffel 10 ab 24.02.

Neue Filme

Bliss Amazon – Original ab 05.02.

The Map of Tiny Perfect Things – Amazon Original exklusiv ab 12.02.

Songbird – Amazon Exclusive exklusiv ab 12.02.

Wir Beide – exklusiv ab 06.02.

Im Netz der Gewalt – exklusiv ab 08.02.

Zu weit weg – exklusiv ab 08.02.

Robert The Bruce – König von Schottland – exklusiv ab 14.02.

A Billion Stars – Im Universum ist man nicht allein – exklusiv ab 15.02.

Enemy Lines: Codename Feuervogel – exklusiv ab 28.02.

The 2nd – Im Fadenkreuz der Söldner – exklusiv ab 28.02.

Ma – exklusiv ab 09.02.

Little – exklusiv ab 24.02.

The Dead Don’t Die – exklusiv ab 24.02.

Code Ava – Trained To Kill – exklusiv ab 22.02.

Der Soldat James Ryan – ab 09.02.

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo – ab 19.02.

Christiane F und die Kinder vom Bahnhof Zoo – ab 19.02.

Der Sternwanderer – ab 23.02.

Grease – ab 10.02.

T2 Trainspotting – ab 19.02.

Jack Reacher – ab 15.02.

Mein Blind Date mit dem Leben – ab 01.02.

World War Z – ab 26.02.

Transformers – ab 12.02.

Transformers – Die Rache – ab 12.02.

Transformers 3 – Dark of the Moon – ab 12.02.

Transformers: Ära des Untergangs – ab 12.02.

Johnny Englisch – Jetzt erst recht – ab 10.02.

Monuments Men – Ungewöhnliche Helden – ab 08.02.

The Kid – Der Pfad des Gesetzlosen – ab 28.02.

Schlussmacher – ab 14.02.

Der Kaufhaus Cop 2 – ab 05.02.

Battleship – ab 11.02.

Dreamgirls – ab 01.02.

Coyote Ugly – ab 06.02.

Der große Trip – Wild – ab 22.02.

Spider-Man 3 – ab 01.02.

Neue Kids-Highlights

Mina und die Traumzauberer – exklusiv ab 16.02.

Pets 2 – exklusiv ab 25.02.

Shaun das Schaf: Der Film – ab 24.02.

Der SpongeBob Schwammkopf Film – ab 21.02.

SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser– ab 21.02.

Home – Ein smektakulärer Trip – ab 03.02.

Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf – ab 18.02.

Neue Titel zum Kaufen und Leihen im digitalen Shop bei Amazon

Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution

zum Kaufen verfügbar ab 04.02.

zum Leihen verfügbar ab 11.02.

Der geheime Garten

zum Kaufen verfügbar ab 11.02.

zum Leihen verfügbar ab 25.02.

Dracula

zum Kaufen verfügbar ab 11.02.

Music

zum Kaufen verfügbar ab 12.02.

zum Leihen verfügbar ab 19.02.

The Way I See It

zum Kaufen verfügbar ab 18.02.

zum Leihen verfügbar ab 18.02.

Greenland

zum Kaufen verfügbar ab 19.02.

zum Leihen verfügbar ab 05.03.

Kajillionaire

zum Kaufen verfügbar ab 22.02.

zum Leihen verfügbar ab 22.02.