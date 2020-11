Der Winter ist da, die Weihnachtszeit beginnt und die Corona-Pandemie hält uns vermehrt zu Hause. Da kommen die vielen Neuerscheinungen bei Amazon Prime Video gerade recht. Denn auch im Dezember 2020 bietet der beliebte Video-Streaming-Service allerhand neue Serien- und Filme an. Damit erweitert Amazon Prime Video sein ohnehin schon gewaltiges Arsenal um coole Blockbuster, Klassiker oder neue Serien.

So können sich Serienbegeisterte auf die dritte Staffel von „4 Blocks“ freuen. Außerdem geht der erste Teil der zehnten Staffel von „The Walking Dead“ an den Start, ebenso wie die PS-starke Amazon-Originals-Serie „The Grand Tour presents: A Massive Hunt”. Neues Filmmaterial gibt es ebenso – wie zum Beispiel „Deadpool“, „I, Robot“, „The Gentlemen“, die Realverfilmung von „Pinocchio“, den Alltime-Klassiker „E.T. – Der Ausserirdische“ oder die komplette „Stirb Langsam“-Reihe mit der unschlagbaren Bruce Willis-Action.

Das und noch vieles mehr sind die Highlights von Amazon Prime Video im Dezember.

Nachfolgend der Überblick aller Neuerscheinung auf Amazon Prime Video für Dezember 2020

Neue Serien & Staffeln

Binge Reloaded – Staffel 1

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 04.12.

BILD.Macht.Deutschland? – Staffel 1

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 18.12.

The Wilds – Staffel 1

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 11.12.

The Expanse – Staffel 5

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 16.12.

The Grand Tour presents: A Massive Hunt

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 18.12.

El Cid – Staffel 1

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 18.12.

4 Blocks – Staffel 3

exklusiv verfügbar ab 12.12.

The Walking Dead – Staffel 10, Teil 1

verfügbar ab 01.12.

The Good Doctor – Staffel 2

verfügbar ab 01.12.

Hawaii Five-0 – Staffel 10

verfügbar ab 01.12.

Family Guy – Staffel 18

verfügbar ab 01.12.

S.W.A.T. – Staffel 2

verfügbar ab 01.12.

Neue Filme & Specials

Sylvie‘s Love

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 25.12.

I’m Your Woman

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 11.12.

Sound Of Metal

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 04.12.

Yearly Departed

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 30.12.

The Gentlemen

exklusiv verfügbar ab 24.12.

Pinocchio

exklusiv verfügbar ab 18.12.

Immer Ärger mit Grandpa

exklusiv verfügbar ab 28.12.

We Summon The Darkness

exklusiv verfügbar ab 21.12.

Body Cam – Unsichtbares Grauen

exklusiv verfügbar ab 17.12.

Blue Story Gangs of London

exklusiv verfügbar ab 13.12.

Fighting With My Family

exklusiv verfügbar ab 31.12.

Willkommen In Marwen

exklusiv verfügbar ab 01.12.

Deadpool

verfügbar ab 07.12.

Stirb Langsam

verfügbar ab 17.12.

Stirb Langsam 2

verfügbar ab 17.12.

Stirb langsam – Jetzt erst recht!

verfügbar ab 17.12.

Stirb Langsam 4.0

verfügbar ab 17.12.

Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben

verfügbar ab 17.12.

Das A-Team – Der FIlm

verfügbar ab 22.12.

E.T. – Der Ausserirdische

verfügbar ab 25.12.

I, Robot

verfügbar ab 08.12.

Life Of Pi: Schiffbruch mit Tiger

verfügbar ab 19.12.

Ted

verfügbar ab 14.12.

Bridge Of Spies – Der Unterhändler

verfügbar ab 05.12.

Mechanic: Resurrection

verfügbar ab 08.12.

Tatsächlich...Liebe

verfügbar ab 05.12.

The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten

verfügbar ab 20.12.

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

verfügbar ab 05.12.

Türkisch für Anfänger

verfügbar ab 06.12.

Titanic

verfügbar ab 28.12.

Neue Titel zum Kaufen und Leihen im digitalen Shop bei Amazon

Shameless – Staffel 10

zum Kaufen verfügbar ab 03.12.

Vergiftete Wahrheit

zum Kaufen verfügbar ab 03.12.

I Still Believe

zum Kaufen verfügbar ab 04.12.

zum Leihen verfügbar ab 10.12.

The Broken Hearts Gallery

zum Kaufen verfügbar ab 10.12.

zum Leihen verfügbar ab 17.12.

After Truth

zum Kaufen verfügbar ab 14.12.

zum Leihen verfügbar ab 02.02.

Tenet

zum Kaufen verfügbar ab 17.12.

zum Leihen verfügbar ab 24.12.