In Deutschland könnte Preiserhöhung bevorstehen

Amazon Prime: In Deutschland könnte Preiserhöhung bevorstehen – Preissteigerungen, das dürfte bei den Verbrauchern das Unwort des Jahres werden. Schließlich muss man allerorts mit Preiserhöhungen kämpfen, auch im Sektor der Internet-Dienste. Insbesondere beim Streaming, Disney+ und Netflix kündigten bereits steigende Preise an.

Amazon hatte erst vor Kurzem sein Amazon Prime Music Unlimited verteuert. Nun könnte dies auch allen Amazon-Prime-Kunden drohen. Derzeit zahlt man bei Amazon 7,99 Euro monatlich für Prime. Doch das könnte sich bald schon ändern. Denn der Online-Gigant kündigte nun neue Nutzungsbedingungen für Amazon Prime an.

Und beherbergen einige Hinweise, dass eine baldige Preiserhöhung vor der Türe steht – auch für alle Kunden aus Deutschland. Im Detail heißt es unter anderem im Schreiben an die Amazon-Kunden:

„Ziffer 5.2 ist neu eingeführt und beschreibt nun, unter welchen Voraussetzungen wir die Mitgliedsgebühr für die Prime-Mitgliedschaft anpassen können.“

Dass Amazon seine Abopreise erhöhen könnte, ist dessen ungeachtet alles andere als abwegig, so liegt die letzte Preiserhöhung für den Prime-Dienst doch ganze fünf Jahre in der Vergangenheit: 2017 erhöhte Amazon die Prime-Mitgliedschaft von 49 auf 69 Euro im Jahr. In den USA hat Amazon die Preise für Prime bereits um 17 Prozent angehoben.

Die neuen Nutzungsbedingungen treten ab dem 11. Juli 2022 in Kraft. Ob Amazon vorher bereits die Preise anheben könnte, bleibt abzuwarten. Dass die Preise steigen werden, gilt aber als relativ sicher.

Quelle: inside-digital.de