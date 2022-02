Amazon: Online-Gigant erhöht Preise für Prime-Abo – Etliche Streaming-Dienste und Online-Händler sind in den letzten Jahren zu wahren Big Playern in der Welt emporgestiegen. Insbesondere der Online-Gigant Amazon, der trotz stetig steigender Personalkosten und enormer Investitionen in seine Lieferlogistik weiterhin große Gewinne verzeichnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte Amazon dabei eine Umsatzsteigerung von rund 22 Prozent auf schwindelerregende 469,8 Milliarden Dollar. Nichtsdestotrotz müssen nun Kunden in den USA in den sauren Apfel beißen. Denn Amazon erhöht nach Jahren die Preise für sein Prime-Abo. Erstmals seit 2018 dreht der Versand- und Streaming-Gigant also wieder an der Preisschraube.

Prime-Dienst wird deutlich teurer

Und der Prime-Dienst wird deutlich teurer, der ja bekanntlich neben dem Zugang zu Entertainment-Streaming-Inhalten auch den kostenlosen Prime-Versand beinhaltet. So müssen alle US-Neukunden bereits ab dem 18. Februar 2022 anstatt der bisher veranschlagten 12,99 Dollar künftig 14,99 Dollar pro Monat zahlen.

Der Jahrespreis für ein Prime-Abo beläuft sich derweil auf 139 Dollar anstatt der zuvor fälligen 119 Dollar pro Jahr. Eine kleine Schonfrist erhalten Bestandskunden, die erst im März 2022 die höheren Preise zahlen müssen.

Zunächst keine Preiserhöhungen in Deutschland

Laut Amazon plant man zunächst keine Preiserhöhungen außerhalb der USA, allerdings gibt es für den Großkonzern hier durchaus einen Spielraum. Das Prime-Abo kostet in Deutschland derzeit 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr und war schon vor der jetzigen US-Preiserhöhung deutlich günstiger als in Übersee.

Quelle: rtl.de