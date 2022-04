Kostenloser Streaming-Dienst auch in Deutschland

Amazon Freevee: Kostenloser Streaming-Dienst nun auch in Deutschland – Wer sich Filme, Serien und anderen Content im Stream ansehen will, muss – zumindest was die Branchenführer betrifft – ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Nun bringt der Streaming-Gigant Amazon allerdings neben seinem Prime Video einen zweiten Streaming-Dienst nach Deutschland, der völlig kostenlos ist.

Die Rede ist von Amazon Freevee, einer Plattform, die seit Jahren in den USA und Großbritannien unter dem Namen IMDb TV kostenfrei verfügbar ist. Noch in diesem Jahr soll eben dieser Streaming-Dienst auch in Deutschland mit dem neuen Titel Amazon Freevee seine Pforten öffnen. Der kostenfreie Content finanziert sich dabei über Werbeeinnahmen.

Werbefinanzierter Video-Streaming-Dienst

Dass Amazon seine Freevee-Plattform in den kommenden Monaten auch hierzulande zugänglich macht, liegt neben dem Erfolg des Dienstes in den USA und Großbritannien auch daran, dass man werbefinanzierte Video-Streaming-Dienste (AVOD) generell im Aufwind sieht. So erklärte Amazon:

„Wir freuen uns darauf, diesen Schwung mit einem wachsenden Angebot an originellen und breit gefächerten Originals weiter auszubauen und Amazon Freevee als führenden AVOD-Service mit Inhalten zu etablieren, nach denen sich das Publikum sehnt.“

Amazon Freevee mit exklusiven Filmen, Serien und Dokumentationen

In Bezug auf die Werbung ließ der Leiter von Amazon Freevee, Ashraf Alkarmi, bereits verlauten, dass Zuschauer nur „begrenzte Werbung“ sehen sollen. Amazon Freevee könnte damit der neue Konkurrent in Deutschland für Services wie RTL+ oder Joyn werden. Der kostenlose Amazon-Dienst soll übrigens eigens produzierte Inhalte beinhalten, um das Angebot attraktiver zu gestalten.

Laut Amazon will man noch in diesem Jahr für Amazon Freevee die Originals in Bezug auf exklusive Filme, Serien und Dokumentationen um ganze 70 Prozent ausbauen.

