Amazon auf 250 Millionen Dollar verklagt: Story der Herr der Ringe Serie soll geklaut sein – Amazons exklusive Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ sollte nicht nur ein epochaler Erfolg, sondern auch die größte Serie aller Zeiten werden. Die teuerste Serie aller Zeiten ist sie definitiv und auch der Start der Fantasy-Serie konnte sich sehen lassen. Doch mittlerweile zeigen sich dunkle Wolken rund um das millionenschwere, monumentale „Herr der Ringe“-Epos.

Mal ganz davon ab, dass es seither massive Fan-Kritik an der Serie gab, soll sie obendrein auch mit rapidem Zuschauerschwung zu kämpfen gehabt haben. Doch nun gibt es richtig Ärger, denn Amazon wurde jetzt auf satte 250 Millionen Dollar verklagt. Der Grund: angeblich sollen die Macher rund um die Tolkien-Nachfahren und den Amazon-Verantwortlichen die Story zu ihrer Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ aus Büchern eines Fans gestohlen haben.

Ohne Skrupel an Büchern bedient

Genauer gesagt geht es um den Autor Demetrious Polychron, der nun den Großkonzern verklagt hat. Laut Aussage Polychrons habe man sich ohne Skrupel an seinen Büchern bedient. Laut „Radar Online“ richtet sich die Klage auf Schadensersatz unter anderem an Amazon-Boss Jeff Bezos sowie die Verwalter des Tolkien-Nachlasses.

Im Detail sollen die Produzenten der Amazon-Serie nicht nur Storylines und Figuren aus seinen Büchern geklaut haben, sondern auch Bilder, die den Cover seiner Bücher nachempfunden seien, übernommen haben. Laut Autor Demetrious Polychron geht es unter anderem um seinen veröffentlichten Roman „The Fellowship of the King“, der an Tolkiens „Herr der Ringe“-Vorlage anlehnt.

Kontaktversuche zu Nachfahren Tolkiens erfolglos

Auch habe er an einer siebenteiligen Buchreihe namens „The War of the Rings“ gearbeitet. Ein Copyright auf seine Werke soll Polychron bereits im Jahr 2017 erworben haben. Er habe zudem in den letzten Jahren vergeblich versucht, mit den Nachfahren Tolkiens Kontakt aufzunehmen. Allerdings jedes Mal ohne Ergebnis. Durch die Schadensersatzklage kommen nun alle Verantwortlichen jedenfalls nicht mehr drum herum, sich den Anschuldigungen zu entziehen.

Ob die Klage des Autors Demetrious Polychron am Ende von Erfolg gekrönt sein wird, ist derzeit ungewiss. Bis es zu einer Entscheidung kommt, wird noch einige Zeit vergehen. So zeigten bereits Gerichtsverfahren wegen Plagiatsvorwürfen in der Vergangenheit, dass diese sich recht kompliziert darstellen und sich deshalb auch schon mal über Jahre hinziehen können.

Quelle: moviepilot.de