Am Set von „The Expendables“: Stallone brachte Dolph Lundgren fast zum Weinen – Mit der „The Expendables“-Reihe zelebrierte Sylvester Stallone einen feierlichen Abgesang auf das Action-Kino der 80er und 90er. Das Aufgebot an Stars unserer Kindheit, die bis zu diesem Zeitpunkt ihre Brötchen wenn überhaupt nur noch in zweitklassigen B-Movies verdienten, ist im Rahmen aller vier Teile gigantisch und ein Maßstab dafür, mit welcher Hingabe und Leidenschaft sich Hauptdarsteller und Regisseur Stallone dem Projekt gewidmet hat.

Wenn Größen wie Jason Statham, Jet Li, Steve Austin, Terry Crews, Chuck Norris, Eric Roberts, Mickey Rourke, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger zusammentreffen, ist natürlich Ranklotzen angesagt. Und so kommt es dann auch, dass sich Stallone 14 unterschiedliche Verletzungen während der Dreharbeiten zuzog – darunter sogar ein Haarriss an einem Halswirbel.

Ebenfalls beteiligt war die „Rocky“-Ikone Dolph Lundgren, der in einem Interview im Rahmen des Formates „In Depth with Graham Bensinger“ ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte und erklärte, dass seine langjährige Freundschaft zu Stallone am Set fast einmal zerbrochen wäre.

Lundgren erinnert sich:

„In einer Szene in ‚Expendables 1‘ war er sehr streng mit mir. Er schrie mich vor versammelter Mannschaft an und ließ mich eine Aufnahme in einer Szene 20 Mal wiederholen. Es war wie: ‚Meine Großmutter könnte das besser machen. Was zum Teufel machst du da?‘ Im Grunde vor allen Leuten, wissen Sie. Und an dem Tag war auch die Presse da, die internationale Presse … Wir machten Mittagspause und ich erinnere mich, dass ich beinahe geweint hätte. Ich war wirklich wütend. Ich rief meine Frau an und sagte zu ihr: ‚Wenn er noch ein Wort sagt, schlage ich ihn k.o. und scheiße auf diesen Film, ich bin weg. Ich schlage ihn einfach k.o. und verschwinde.‘“

Stallone bewies dann jedoch Größe, als er nach dem Vorfall auf Lundgren zukam, ihm auf die Schulter klopfte und sich aufrichtig für sein unangemessenes Benehmen entschuldigte.

„Was soll ich sagen, er ist ein verrückter Italiener. Ich glaube, er weiß, dass ich ihn immer respektiert und geliebt habe. Und ich glaube, deshalb sind wir immer noch Freunde.“

Im selben Gespräch mit Graham Bensinger hatte Lundgren auch seine langanhaltende Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Bereits 2015 habe man ihn wegen eines Tumors in seiner Niere operiert, woraufhin der Schauspieler zunächst als Genesen galt, bevor der Krebs 2020 wiederkehrte – schlimmer als zuvor. Seinerzeit räumten die Ärzte den damals 63-Jährigen lediglich noch zwei bis drei Jahre Lebenszeit ein.

Lundgren, der sich bereits mit dem Tod abgefunden hatte, holte sich jedoch eine weitere Meinung ein und konnte letztendlich doch noch behandelt werden. Inzwischen seien seine Tumore um circa 90 Prozent geschrumpft, so dass nun nur noch das restliche Krebsgewebe entfernt werden müsse.

