Am Set von Rambo 3: Sylvester Stallone mit aufgeblasenem Ego – Sylvester Stallone ist eine echte Größe in Hollywood, ein Actionstar und Fanliebling. Insbesondere in den 80er Jahren war Sly die unangefochtene Nummer 1 im Action-Genre und hatte etliche Hauptrollen in den Kinohits dieser Dekade inne. Es war eine Zeit des Ruhmes für Stallone, der selbst in einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ sagte, dass er damals nicht der umgänglichste Mensch war.

Mit dem Erfolg stieg nämlich auch sein Ego. Stallone: „Wenn ich sage, dass ich ‚die Macht ausgenutzt‘ habe, dann meine ich das in Bezug auf meine öffentliche Person und meine Worte. Ich dachte, dass ich alles wüsste, und wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, ist es nur absolut demütigend.“

Stallones aufgeblasenes Ego ein massives Problem am Set

Dies wurde nun auch im neuen Buch „The Last Action Heroes: The Triumphs, Flops, and Feuds of Hollywood’s Kings of Carnage“ belegt, das von Filmjournalist und Autor Nick De Semlyen geschrieben wurde. Darin zu finden ist auch ein Kapitel, in dem sich Drehbuchautor Sheldon Lettich und Regisseur Peter McDonald an die Zeit am Set von „Rambo III“ erinnern.

Hierzu berichten sie, dass Stallones aufgeblasenes Ego die Arbeiten am Set massiv erschwert hätte. Sogar so sehr, dass der bis dahin teuerste Film (68 Millionen US-Dollar) kurz vor dem Aus stand. So wurde aufgrund „kreativer Differenzen“ der eigentliche Regisseur Russell Mulcahy („Highlander – Es kann nur einen geben“) nach gerade mal zwei Wochen nach Drehstart gefeuert. Auch sowohl Kameramann Ric Waite und dessen gesamte Crew als auch Regieassistent Andy Stone mussten kurzerhand gehen.

Kleiner Junge schoss den Vogel ab

Für Russell Mulcahy sprang darauf Peter MacDonald, der mit „Rambo 3“ zugleich sein Regiedebüt feierte. Er musste von Stallone regelrecht überredet werden, wie er in der „Los Angeles Times“ verriet: „Sly hat mich davon überzeugt, dass wir es mit seinem Wissen über seine Figur und der Hilfe von allen hinbekommen werden. Sly und die Produzenten haben mehr Vertrauen in mich als ich selbst.“

Der Vogel am Set von „Rambo III“ wurde indes von einer anderen Begebenheit abgeschossen. Nach der Kündigungswelle traute sich niemand mehr, dem großen Hollywood Star Sylvester Stallone zu widersprechen. Bis auf eine Person: Die Rede ist vom neunjährigen Doudi Shoua, der in „Rambo III“ in einigen Szenen als Hamid zu sehen ist. Während der Dreharbeiten in Israel unterlief in einer Szene Stallone ein Dialogfehler.

„Sly hat eine großartige Idee: Das Kind muss sterben.“

Den korrigierte wiederum Shoua vor der versammelten Crew. Peter MacDonald erinnert sich: „Ich blickte zu Sly und dachte mir: ‚Das wird nicht gut gehen.‘“ Stallone stampfte wütend davon, woraufhin einer der Produzenten später auf Peter MacDonald zuging und sagte: „Sly hat eine großartige Idee: Das Kind muss sterben.“ MacDonald konterte daraufhin: „Im Film oder in echt?“ Am Ende konnte MacDonald Stallone davon überzeugen, dass Shoua im Film nicht das Zeitliche segnen muss, ermahnte aber den kleinen Jungen, dies nicht noch mal zu tun.

MacDonald: „Der Junge war nervig, er konnte einen um den Verstand bringen. Aber er war voller Leben und Energie. […] Ich fand es ziemlich lustig. Ein Neunjähriger, der mit dem Weltstar in den Krieg zieht. ‚Das Kind muss sterben.‘“

