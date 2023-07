Alternative zum Netflix-Abo: Hier einfach 55.000 Filme gratis sehen – Die älteren Semester werden sich noch an die gute alte Zeit mit den VHS-Kassetten erinnern. Etwas, das man sehen wollte, lief seinerzeit im analogen Antennen-, Sat- oder Kabelfernsehen, aber man hatte keine Zeit – also rasch den Recorder programmieren. Aufnehmen war angesagt. Später kamen dann die DVDs, doch andere Recorder blieben. Wer sich diese Zeit statt der allseits beliebten Streaming-Dienste zurückwünscht, kann laut einem Bericht auf einen tollen Dienst zurückgreifen.

Mittlerweile ist es allseits bekannt: Das „Internet Archive“ speichert als lebendige, sich stets aktualisierende Datenbank das Internet als Zeitzeugnis. Dort gibt es Videospiele, Bücher – im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann. Nun hat man dort eine Unzahl solcher aufgenommenen oder damals auch zum Kauf stehenden VHS-Raritäten mit Digitaltechnologie aufgehübscht und stellt diese zum Download bereit.

Unter dem Material:

Etliche Clips, ganze TV-Serien sowie Kinofilme, welche die Kindheit vieler prägten, wie „Chip“ berichtet. Man muss allerdings mit zwei Einschränkungen leben. Erstens: Trotz digitaler Aufbereitung war die Quelle analoges Video, entsprechend fällt die Qualität aus. Zweitens: Beinahe ausschließlich sind diese Inhalte nur in englischer Sprache zu sehen. Das Betrachten dieser rund 55.000 (!) Inhalte fällt dabei denkbar einfach aus:

Steuert einfach den Link an, unter dem ihr die „VHS-Schatzkammer“ von „archive.org“ findet. Mithilfe eines Suchfeldes könnt ihr nach allem stöbern, was euer Herz begehrt. „Chip“ nennt hier etwa die kultige Kinderserie „Spongebob“, mit der man laut Bericht direkt 154 Treffer erzielt. Nun nur noch per Mausklick die gewünschte Aufnahme auswählen – und dann im folgenden Videoplayer wie bei jeder Webseite das „Play“-Zeichen betätigen. Fertig.

Eingerahmt wird das Material von Zusatzinformationen

Auch stehen verschiedene „Download Options“ bereit, falls man etwas herunterladen möchte. Klickt dazu einfach auf die blau unterlegten Verknüpfungen. Mit „MPEG4“ könnt ihr diese Videos im MP4-Format einfach per Rechtsklick auf euer Gerät ziehen. Etliche Klassiker aus den 80er und 90er Jahren wie „König der Löwen“ oder „Toy Story“ warten in aufgezeichneter Form gratis auf euch. Eine Schatzkammer, eben.

