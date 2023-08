Termin steht fest: 90er Kult-Serie mit Steve Urkel kommt zurück ins TV – Sie gehört zu den US-Sitcoms, die Mitte der 90er das deutsche Fernsehen eroberte. Mittendrin in „Alle unter einem Dach“ sind der kultige Steve Urkel und die Familie Winslow. Fans der Serie dürfen sich nun auf ein TV-Comeback freuen. Denn „Alle unter einem Dach“ kehrt schon bald ins Fernsehen zurück, wo noch mal alle Folgen der Kult-Sitcom gezeigt werden.

Steve Urkel und Co. werden bereits am kommenden Donnerstag, den 24. August 2023 den Posten von Heimwerkerkönig Tim Taylor mit „Hör‘ mal wer da hämmert!“ übernehmen. Denn am 23. August steht hier das Serienfinale „Das Backstage-Special“ an, worauf dann einen Tag später „Alle unter einem Dach“ den Sendeplatz von „Hör‘ mal wer da hämmert!“ auf Nitro einnehmen wird. Die 90er-Jahre Sitcom wird dann immer ab 19:15 Uhr auf Nitro mit einer Doppelfolge zu sehen sein.

Sozialkritik trifft auf Humor

Im letzten Jahr lief „Alle unter einem Dach“ bereits auf Nitro und konnte damals gute Marktanteile von bis zu 5,3 Prozent in der der Zielgruppe erzielen. Das dürfte beim kommenden Comeback sicherlich ähnlich gut bei den Zuschauerinnen und Zuschauer ankommen. Macht euch also bereit für Steve Urkel und 215 Episoden in insgesamt neun Staffeln. In „Alle unter einem Dach“ geht es um die afroamerikanische Familie Winslow.

Sie wohnt in einem Vorort der amerikanischen Großstadt Chicago neben ihren Nachbarn, den Urkels und den Niedermeyers. In der Familie Winslow herrschen recht konservativ geprägte Verhaltensmuster. In jeder Folge führen dabei typische Verhaltensmerkmale der Charaktere zu Problemen, die es zu lösen gilt. Trotz des hohen Humorfaktors spricht diese Sitcom mit Blick auf die Konkurrenz aber eben auch allerhand sozialkritische Themen an.

Diese reichen von Rassismus und Waffenbesitz über Sexualität, Gleichberechtigung, Chauvinismus und Emanzipation sowie Rollenbildern bis hin zu Alkoholkonsum.

Quelle: tvspielfilm.de