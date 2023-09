"All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar"

"All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar": Fußball-Doku startet auf Amazon Prime – Eine neue Dokumentation begleitet die deutsche Fußballnationalmannschaft sowohl vor als auch während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar", jetzt exklusiv auf Prime Video verfügbar, gibt den Zuschauern die Möglichkeit, das Team nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch während der Vorbereitungen, Trainings und in den Umkleideräumen hautnah zu erleben.

Die Mannschaft und ihr Trainerstab haben sich dazu entschieden, dem Kamerateam volle Transparenz zu gewähren, um den Fans einen unverfälschten und ständig authentischen Blick auf interne Prozesse zu ermöglichen. Dabei werden emotionale Momente und Schlüsselmomente des Turniers beleuchtet. Trotz der hohen Erwartungen und Hoffnungen wurde das Turnier sportlich gesehen als Enttäuschung empfunden. Dennoch wird die Dokumentation durch ihre dramatische, emotionale und filmisch erstklassige Aufarbeitung der Ereignisse beeindrucken.

Stimmen aus der Branche

Bundestrainer Hansi Flick beschreibt die Erlebnisse des Teams in Katar: "Gerne hätten wir den Fans eine Erfolgsgeschichte geboten. Doch bei dieser WM in Katar hatten wir als Mannschaft mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen und haben sportlich enttäuscht. Die Doku zeigt eindrücklich, wie wir die besondere Situation in Katar erlebt haben und bietet authentische Einblicke in unser Teambasecamp, die Besprechungen und unsere Arbeit auf dem Platz.“

Steffen Simon, Mediendirektor Öffentlichkeit und Fans beim DFB, betont die filmische Qualität und die bewegenden Momente, die die Zuschauer erwarten können. Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video, spricht von einer einzigartigen Dokumentation, die aufgrund der Herausforderungen und Dramen, mit denen sich das Team konfrontiert sah, zu etwas Besonderem wird.

Auch Marc Lepetit, Geschäftsführer und Produzent von UFA Documentary, sieht es als großes Geschenk an, den Spielern so nahe kommen zu können und dankt Prime Video für die Zusammenarbeit und dem DFB für die kreative Freiheit, die sie während der Produktion hatten.

Die Produktionsverantwortung für die Doku-Serie liegt bei den Amazon Studios, in Zusammenarbeit mit UFA Documentary und Stereo Films. Christian Twente hat Regie geführt und wurde vom Creative Producer Matthias Bittner unterstützt. Béla Réthy dient als Erzähler durch die Serie.

Für Prime-Mitglieder, die Sportdokumentationen schätzen, ist "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" die neueste Ergänzung zu einer bereits beeindruckenden Liste von Produktionen, zu denen unter anderem "FC Bayern – Behind the Legend", "All or Nothing: Tottenham Hotspur" und "All or Nothing: Arsenal" gehören. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Prime-Mitglieder in Deutschland auch die Möglichkeit haben, die Highlight-Spiele der UEFA Champions League ohne zusätzliche Kosten zu genießen.