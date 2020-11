Weit ins All

Alien Worlds – Trailer zur SciFi-Naturdoku-Reihe – Naturdokumentationen erfreuten und erfreuen sich schon immer großer Beliebtheit. Doch hat man nicht irgendwann mal Lust, über den Tellerrand zu schauen, anstatt sich die immer gleichen alten Dokus über die Naturschönheiten der Welt anzusehen?

Nun, das hat bald ein Ende. Denn der Streaming-Dienst Netflix zeigt im Dezember eine gänzlich anders geartete Naturdokumentationen, die zugleich frischen Wind in das Genre bringt. Denn so faszinierend und beeindruckend unsere Natur und deren Bewohner auch sind, so gibt es bereits unzählige Dokus zur irdischen Flora und Fauna.

Was aber wäre, wenn man den Blick zu Orten jenseits unseres Planeten richten würde? Eine spannende Sache, die sich die neue Serie „Alien Worlds“ zunutze macht und uns auf eine Reise zu fremden Welten inklusive ihren Bewohner mitnimmt. Grundlage dieser Science-Fiction-Dokumentation sind die Lebewesen unserer Erde.

Durch die Anwendung der Gesetze des Lebens auf dem blauen Planeten auf den Rest der Galaxie vermischt „Alien Worlds“ wissenschaftliche Fakten und Fiktion, um sich außerirdisches Leben auf anderen Planeten vorzustellen. Was euch da erwartet, könnt ihr jetzt im ersten Trailer sehen, der vollgepackt ist mit fantastischen Aliens und beeindruckenden Welten.

Das macht richtig Lust auf mehr und ist genau das Richtige für alle, die sich für das Leben auf anderen Planeten interessieren. „Alien Worlds“ verleiht hierbei dem traditionellen David-Attenborough-Format eine erfrischende Sci-Fi-Wendung und scheint auch mit den CGI-Effekten zur Erschaffung der Welten und ihrer Kreaturen packende Bilder zu liefern.

Die erste Staffel zu „Alien Worlds“ erscheint am 12. Dezember 2020 auf Netflix.