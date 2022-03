Alien: Ridley Scott dreht neues Sci-Fi-Horror-Highlight – Fans des ikonischen Weltraum-Horror-Meisterwerks „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ dürfen sich jetzt auf einen weiteren Film freuen. Denn auch 43 nach dem Originalfilm und einigen Nachfolgern sowie Prequels, hat Regielegende Ridley Scott noch nicht fertig.

Somit ist die filmische Zukunft des Xenomorphs noch nicht Geschichte, arbeitet Scott doch an einem neuen „Alien“-Film – und dies gemeinsam mit Horror-Ass sowie „Evil Dead“-Macher Fede Alvarez. Eigentlich hatte Ridley Scott erst vor, „Alien 5“ zu verwirklichen. Doch diese Pläne wurden zerrissen, stattdessen gibt es nun bald eine Serie für das Fernsehen.

Neuer Film-Plan im „Alien“-Kosmos

Doch das ist eben nicht alles, denn wie „The Hollywood Reporter“ berichtet, erweitert Scott sein Alien-Franchise um einen komplett neuen Streifen. Der kommende „Alien“-Film soll demnach Teil eines 20th Century Studios-Deals sein, der die Produktion von zehn neuen Filmen pro Jahr für den Disney-Streamingservice Hulu beinhaltet.

Heißt: Hierzulande wird der neue „Alien“-Horror dann mehr als wahrscheinlich beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen sein. Dort findet ihr übrigens jetzt schon alle bisher erschienenen „Alien“-Filme inklusive der Prequels „Prometheus“ und „Alien: Covenant“ aber auch den beiden „Alien Vs. Predator“-Teilen. Laut ersten Infos soll der neue „Alien“-Weltraum-Horror ein eigenständiger Film werden, der nur lose mit den bisher bekannten Filmen zusammenhängt.

Ridley Scott und Fede Alvarez wollen so auch neue Figuren in den „Alien“-Kosmos einführen. So oder so, es bleibt spannend. Aktuellen Gerüchten zufolge rechnen Experten aber erst frühestens Ende 2023 mit dem neuen „Alien“-Streifen.

