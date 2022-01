„Alfred Hitchcock Collection“ – Film-Kritik – Sir Alfred Hitchcock zählt bis heute zu den Regieikonen, die mit ihren filmischen Werken Geschichte geschrieben, ganze Genres geprägt und andere Regisseure maßgeblich beeinflusst haben. Der unkonventionelle britische Kultregisseur gilt zudem als Meister der Spannung und Schöpfer des Suspense-Thrillers, der den Zuschauer so extrem gut in das Geschehen hineinziehen konnte.

Alfred Hitchcock wurde berühmt-berüchtigt für seine ganz eigene Art des Spannungsaufbaus und seine einmalige Erzeugung von Gänsehaut. Er verstand es in seinen Filmen wie kein anderer, den Zuschauer die unmittelbare Bedrohung wissen zu lassen, noch vor den Darstellern selbst. Nicht zu vergessen seine prägnante und starke bildnerische Ausdruckskraft, die so viele unvergessene Szenen erschuf.

Erinnern wir uns hier nur einmal an die Mordszene unter der Dusche im Klassiker „Psycho“. Insgesamt brachte es Hitchcock auf 53 Spielfilme, von denen nun in der neuen „Alfred Hitchcock Collection“ ganze 18 seiner besten zusammengefasst wurden. Dies in famoser Bild- und Tonqualität auf Blu-ray.

Darunter zum Beispiel so Kracher wie „Psycho“, „Die Vögel“, „Der unsichtbare Dritte“ oder „Marnie“. Darüber hinaus besitzt die neue Collection auch reichlich Bonusmaterial wie Making ofs, Storyboards, alternative Enden, Filmkommentare, Original-Trailer und vieles mehr. Die neue „Alfred Hitchcock Collection“ ist eine gelungene Zusammenfassung seiner besten Werke und sollte alle Fans zufriedenstellen.

Zudem ist es eine gute Gelegenheit, sich seine Klassiker gesammelt und vor allem in Topqualität nach Hause zu holen ,um sich einige spannende Heimkinoabende zu gönnen. Von uns gibt es daher für alle Fans und jene, die es noch werden wollen, eine klare Kaufempfehlung.

Die Filme der „Alfred Hitchcock Collection“ (Blu-ray):

Saboteure

Im Schatten des Zweifels

Cocktail für eine Leiche

Der fremde im Zug

Das Fenster zum Hof

Über den Dächern von Nizza

Immer Ärger mit Harry

Bei Anruf Mord

Der Mann, der zu viel wusste

Vertigo

Der unsichtbare Dritte

Psycho

Die Vögel

Marnie

Der zerrissene Vorhang

Topas

Frenzy

Familiengrab

Alfred Hitchcock Collection – Blu-ray (Universal Pictures) – VÖ: 20. Jan. 22