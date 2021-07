Alfred Biolek: TV-Legende und Kult-Entertainer gestorben – Die Fernsehwelt wie auch die Fans trauern um eine wahre TV-Legende: Entertainer Alfred Biolek ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Dies teilte sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach sei der ehemalige Fernsehmoderator und Talkmaster friedlich in seiner Wohnung in Köln eingeschlafen.

Viele werden Alfred Biolek aus seiner aktiven Zeit kennen. Schließlich leistete er mit seinen Talk- und Kochshows Pionierarbeit und machte seine Fernsehformate groß. So erlangte seine Kochsendung „Alfredissimo!“ Kultstatus im TV. Zu seiner TV-Karriere sagte Biolek 2018 im „Kölner Treff“: „Ich freue mich, dass ich Sendungen machen konnte, die so aktiv, die so positiv waren. […] Ich habe meine Gäste immer als Menschen betrachtet.“

30 Jahre lang eine Größe im deutschen Fernsehen

Alfred Biolek war rund 30 Jahre lang eine echte Show-Größe im deutschen Fernsehen, so entwickelte er zum Beispiel mit Rudi Carrell die legendäre Samstagabendshow „Am laufenden Band“ und moderierte lange Zeit die Ur-Talkshow „Boulevard Bio“ im öffentlich-rechtlichen TV, in der er von Michael Schumacher bis Helmut Kohl jede Menge Gäste mit Rang und Namen empfang. WDR-Intendant Tom Buhrow zum Tod Bioleks:

„Mit Alfred Biolek verlieren wir ein Allroundtalent des deutschen Fernsehens. Er war nicht nur ein begnadeter Talkmaster, sondern auch Ideengeber, Entdecker, Förderer und äußerst kreativ. Sein Interesse galt den Menschen, der Kunst, Kultur und der anspruchsvollen Unterhaltung. Gerne erinnere ich mich auch an seine Kochsendung ‚alfredissimo!‘.

Mit wie viel Freude und Humor er sie zusammen mit seinen prominenten Gästen zelebrierte, das war mir beim Zuschauen immer ein Vergnügen. Und für den WDR kann ich sagen, dass wir uns glücklich über die Zusammenarbeit mit ihm schätzen können.“

