Die Talente des wohl berühmtesten Schuhverkäufers in der Geschichte Chicagos sind vermutlich so facettenreich wie die Rostverfärbungen an seinem heißgeliebten Dodge. Unser aller Held und Vorbild Al Bundy hat in seinem langen und mitleiderregenden Leben schon so manchen Job des schnöden Mammons wegen getan.

Wir daher an dieser Stelle auf Als Versuch zurück, die Wünsche der Kinder von Chicago entgegenzunehmen. Natürlich wird er bei seiner ehrlichen Arbeit von seiner Nachbarin und Widersacherin Marcy D'arcy heimgesucht. Aber cool, wie Al nun mal ist, klärt er die Situation auf seine Weise. Seht selbst.