Akte X: Kult-Serie soll neu aufgelegt werden – Die Mystery-Serie „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“ begeisterte in den 90ern bis 2002 Millionen von Fans. In dieser Zeit kam die Kultserie auf neun Staffel und 202 Episoden. Darüber hinaus kam man in den Genuss neuer ‚Akte X’-Episoden rund um die FBI-Agenten Dana Scully und Fox Mulder in den Jahren 2016 sowie 2018, wo es mit den Staffeln zehn und elf Mystery-Nachschlag gab.

Nun Jahre später brodelt die Gerüchteküche erneut. Dieses Mal geht es nicht um neue Episoden mit dem alten Cast, sondern um eine komplette Neuauflage der Kult-Mystery-Serie „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“. Das Reboot wurde nämlich nun von keinem Geringeren als „Akte X“- Erfinder Chris Carter selbst angekündigt.

„Er wird 'Akte X' mit einer diversen Besetzung neu auflegen.“

Genauer gesagt sorgte Chris Carter kürzlich in der Radiosendung „On the Coast With Gloria Macarenko“ für reichlich Aufsehen unter den Fans, als er dort die „Akte X“-Neuauflage offiziell bestätigte. Carter verriet in der Sendung: „Ich habe gerade mit einem jungen Mann, Ryan Coogler, gesprochen. Er wird 'Akte X' mit einer diversen Besetzung neu auflegen. Er hat also viel Arbeit vor sich, weil wir so viel abgedeckt haben.“

Rumms, die unheimlichen Fälle des FBI kommen zurück. Zwar wohl ohne die so beliebten David Duchovny als Special Agent Fox Mulder und Gillian Anderson als Special Agent Dana Scully, aber das könnte eine spannende Geschichte werden. Auch wenn gerade dieses legendäre Schauspielduo der Kultserie sein Gesicht verliehen und sicherlich auch ein Stück zum großen Erfolg beigetragen hatte.

Marvel-Regisseur übernimmt

Inszenieren wird dies demnach also Ryan Coogler, der Filmregisseur und Drehbuchautor, der zuletzt seine Vita mit den MCU-Filmen „Black Panther“ und „Black Panther 2“ erweitert hatte. Bis vor zwei Jahren lagen die „Akte X“-Rechteinhaberin übrigens noch vollständig bei der Disney-Tochter 20th Century Television. Doch 2021 hatte Ryan Coogler mit seiner Firma einen Vertrag mit Disney abgeschlossen.

Dieser vereinbarte, dass Coogler in den kommenden Jahren gleich mehrere Serien für den Streaming-Dienst Disney+ entwickeln soll. Und so wie es nun ausschaut, gehört dazu eben auch das „Akte X“-Reboot. Offiziell wurde dies zwar noch nicht von Coogler selbst als auch von Disney bestätigt, aber die Aussagen von „Akte X“- Erfinder Chris Carter sind recht eindeutig.

Daher können alle Mystery-Fans des 90er Kultklassikers gespannt in die Zukunft blicken, wie das „Akte X“-Reboot aussehen wird. Auch ob man in der Neuinterpretation Scully und Mulder wiedersehen wird – und wenn dies der Fall sein sollte, wer in ihre Rollen schlüpfen wird.

