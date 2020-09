AK-47 – Kalaschnikow: Film zeigt Erfindung des legendären Sturmgewehrs – Fans von Kriegsfilmen bekommen mit „AK-47 – Kalaschnikow“ einen für das Genre besonderen Streifen geboten. Der Mix aus Biopic und Kriegsdrama handelt im Kern nämlich, wie der Titel unmissverständlich zu verstehen gibt, von der Erfindung des legendären Sturmgewehrs AK-47 – Kalaschnikow. Zum russischen Streifen von Regisseur Konstantin Buslov gibt es jetzt auch einen neuen Trailer zu sehen.

„AK-47 – Kalaschnikow“ führt euch an die Ostfront 1941. Der junge Panzerkommandant Michail Kalaschnikow wird im Kampf schwer verwundet. Arbeitsunfähig und ohne Aussicht auf Rückkehr an die Front, beginnt er im Krankenhaus mit Entwürfen für ein neues Sturmgewehr. Als er sich bei einer Ausschreibung mit seinem Bauplan gegen die Ideen der renommiertesten Erfinder der Sowjetunion durchsetzen kann, geht eines der gefürchtetsten Kriegswerkzeuge der Welt in Produktion: das AK-47.

Man kann zwar darüber diskutieren, ob ein Film zu einem Gewehr nottut, aber Genrefreunde bekommen hier sicherlich ein sehr interessantes Thema präsentiert. Schließlich ist alleine der Begriff des von Michail Kalaschnikow erfundenen AK-47 weltweit so bekannt wie Coca-Cola. In Moskau wurde dem Waffenkonstrukteur sogar ein Denkmal gesetzt, „die Kalaschnikow“ zählt je nach Bauweise zu den beliebtesten Sturm- und Maschinengewehren weltweit.

Dabei hat diese Waffe auch viel Leid gebracht, was Michail Kalaschnikow selbst einige Gewissensbisse bereitete. So schrieb er 2012 an das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche: „Mein Herz schmerzt unerträglich, denn in mir brennt eine unlösbare Frage: Trage ich nicht Mitschuld am Tod vieler Menschen?“

Bis heute ranken sich viele Mythen um dieses Gewehr. Wer also interessiert ist, wie das legendäre AK-47 seinen Anfang nahm, kann sich das Kriegsdrama ab dem 16.10.2020 ansehen. Dann erscheint „AK-47 - Kalaschnikow“ über Capelight Pictures auf Blu-ray und DVD für das Heimkino.