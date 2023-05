Die Ärzte hatten ihn schon abgeschrieben: „Rocky“-Star macht schwere Krankheit öffentlich – Er hat lange damit gewartet, seine Krankheit gegenüber der Öffentlichkeit bekannt zu geben, doch im Rahmen eines Interviews hat Action-Star und Rocky-Ikone Dolph Lundgren nun verraten, dass er an Krebs erkrankt ist. Wie der schwedische Schauspieler in der Interview-Serie „In Depth With Graham Bensinger“ erklärte, sei bereits 2015 ein Tumor in seiner Niere diagnostiziert worden.

Zunächst konnte dieser operativ behandelt werden, woraufhin der Krebs als besiegt galt – 2020 erkrankte Lundgren dann aber erneut.

Den Ärzten zufolge handelte es sich diesmal jedoch um Krebs im Endstadium; dem seinerzeit 63-Jährigen räumten sie lediglich noch zwei bis drei Jahre Lebenszeit ein. Lundgrens Verlobte Emma Krokdal (25) fügt hinzu, dass zu diesem Zeitpunkt bereits Metastasen in der Lunge, im Magen, der Wirbelsäule und in den Nieren gefunden worden waren und der Actionstar sich bereits mit seinem baldigen Tod abgefunden hatte.

Glücklicherweise holte sich Lundgren dann aber doch noch eine zweite Meinung ein und startete eine Therapie, im Zuge derer die Tumore schrumpften.

Nun verkündeten die Ärzte, dass die Aussicht darauf bestände, die Krebsaktivität stoppen zu können, wenn man die geschrumpften Tumore erst einmal entnommen habe. Das weitere Wachstum könne für den Moment durch Medikamente unterdrückt werden.

Lundgren gab im Laufe des Interviews das Geheimnis preis, in jungen Jahren Steroide genommen zu haben. Da diesen eine krebserregende Wirkung nachgesagt wird, stellt er sich nun die Frage, ob er mit der Einnahme womöglich die Krankheit selbst heraufbeschworen hat.

Quelle: focus.de