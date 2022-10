„Addams Family“ – Film- Tipp – Die herrlich schräge wie einzigartige Familie, die in einer viktorianischen Villa wohnt und eine Kombination aus Cabrio, Mercedes und Leichenwagen fährt, ist zurück im Heimkino. Die Rede ist natürlich von der „Addams Family“ um die Herrschaften Gomez Alonzo Lupold Addams und Morticia A. Addams mit ihren Kids Pugsley und Wednesday.

Zusammen leben sie mit Onkel Fester, Großmutter Granny, Butler Lurch und dem kultigen Eiskalten Händchen. Diese legendäre Gruselkomödie aus dem Jahre 1991 mit unter anderem Anjelica Huston, Raúl Juliá, Christopher Lloyd und Christina Ricci, gibt es nun erstmals in Deutschland in 4K Ultra HD – und das in einem toll aufgemachten Mediabook inklusive 24-seitigen Booklet als 2-Disc Limited Collector's Edition.

Horrorkomödie mit legendärer „Mamushka!“-Tanzszene

Ja, die „Addams Family“ ist den meisten aus der einmaligen Fernsehserie der 60er bekannt. Erschaffen wurden die Addams von Cartoon-Zeichner Charles Addams in den 30ern – und sie sind bis heute eine der bekanntesten Familien der Welt. Für Fans ist die neue Heimkino-Veröffentlichung daher sicherlich ein Fest. Das Mediabook enthält im Detail die Horrorkomödie von Regisseur Barry Sonnenfeld einmal in 4K Ultra HD mit Dolby Vision und HDR10 auf einer UHD-Blu-ray aber auch in Full HD auf Blu-ray.

Um den Fan-Service aber richtig rund zu machen, gibt es neben Bonusmaterial die „Addams Family“ auf beiden Discs in der originalen Kinofassung, aber auch im Extended Cut inklusive der ungekürzten und legendären „Mamushka!“-Tanzszene. Da nun bald auch Halloween an die Türe klopft, kann man sich mit diesem Mediabook ein tolles Rundumsorglospaket nach Hause holen, um dann mit der Addams Family einen schaurig lustigen Abend zu verleben.

Fester ist zurück, oder doch nicht?

Sollte es tatsächlich noch Menschen auf dem Planeten geben, welche diese illustre Horror-Familie nicht kennen, nachfolgend ein paar Worte zum Plot dieser kultigen Gruselkomödie. In „Addams Family“ beginnt alles mit einer Séance von Familienoberhaupt Gomez Addams, der seinen seit 25 Jahren im Jenseits verschollen geglaubten Bruder Fester ins Leben zurückholen will. Die Séance glückt, zumindest sieht der Mann, der an die Tür der Addams-Villa klopft, Fester verblüffend ähnlich.

Gomez ist überglücklich, doch der Rest der Familie hegt zunehmend Zweifel an der Identität des Mannes – allen voran Tochter Wednesday. Das liegt auch an Festers mysteriöser Begleitung, der zwielichtig wirkenden Ärztin Dr. Pinder-Schloss. Ist Fester in Wahrheit ein von ihr eingeschleuster Doppelgänger, der die Familie um ihr Vermögen bringen soll? Freut euch auf schaurig abgedrehten Horror-Spaß, der damals wie heute für prächtige Unterhaltung sorgt.

„Addams Family“ 2-Disc Limited Collector's Edition Mediabook (Capelight Pictures) – VÖ: 7. Okt. 22