Autor: Erik Rössler

Ad Astra – Film-Kritik– Damals 1969, am 20. Juli als die Menschheit mit der Apollo 11 erstmals einen Fuß auf den Mond setzte, war der Hype um die Raumfahrt unermesslich hoch. Das hat sich bis heute nicht gelegt. Mit dem Science-Fiction-Drama „Ad Astra – Zu den Sternen“ wird die Faszination und Begeisterung rund um galaktische Trips wieder gefeiert. Regisseur James Gray („Die versunkene Stadt Z“) schickt hier Hollywood-Star Brad Pitt ins All.

Er spielt den Astronauten Roy McBride, der an den äußersten Rand des Sonnensystems reist, um seinen vermissten Vater zu finden und ein Rätsel zu lösen, welches das Überleben auf unserem Planeten bedroht. Auf seiner Reise enthüllt er Geheimnisse, die die menschliche Existenz und unseren Platz im Universum in Frage stellen. Ohne Frage, dieser Plot greift ein ebenso interessantes wie spannendes Thema auf, das generell Genrefans anspricht.

Auch wenn es natürlich kein hochgradig innovativer Plot ist: „Ad Astra – Zu den Sternen“ vermittelt bestes Weltraum-Feeling mit starken Bildern, die die Faszination Weltall bestens zu euch nach Hause transportieren. Allerdings hat dieser Streifen mittlerweile einiges an Kritik einstecken müssen. Vor allem, weil viele mit einer falschen Erwartungshaltung an diesen Film herangehen. „Ad Astra – Zu den Sternen“ ist so weit von einem tempo- wie actionreichen Scifi-Kracher entfernt wie unser Planet vom Pluto.

Aber das macht ihn nicht minder sehenswert. Denn die Story wird meist durch starke Bilder erzählt mit einem trollen Score sowie Sounddesign. Ja, der Streifen kennt kein Gaspedal und hat dementsprechend wenig Tempo. Das sorgt bei vielen dann fix für Langeweile. Aber es ist eben kein „Star Wars“, sondern zeigt fast künstlerisch einen Weltraumtrip. Es sind die Bilder und die Story, die hier als Zugpferde fungieren.

Letztendlich ist „Ad Astra – Zu den Sternen“ ein atmosphärisch hochdichtes SciFi-Drama. Wer darauf Lust hat, wird einen abendfüllenden Streifen für sein Heimkino finden, alle anderen sollten lieber in ein anderes Shuttle steigen.

Ad Astra - Zu den Sternen (20th Century Fox Home Entertainment) – VÖ: 6. Feb. 20