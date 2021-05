Was war das für eine aufregende Zeit in den 80ern und 90ern, als wir mit Actionfilmen voller gestopft wurden als Gänse zur Weihnachtszeit. Filme, die uns bis heute begleiten und unser Kopfkino antreiben. Ein nicht zu verachtender Grund dafür ist die Musik der filmischen Testosteronbomben. Wir reden hier aber nicht von orchestralen Titel-Themes, sondern von Songs, also einzelne Titel, die uns sofort an die Streifen erinnern und uns emotional aufladen. Geile Tracks, die bei uns Männern ein Hochgefühl auslösen, als ob uns ein verruchtes nacktes Girl auf den Bauch geschnallt würde. Wir haben in der Filmgeschichte herumgekramt und präsentieren euch nun die besten Songs aus Actionfilmen der 80er sowie 90er Jahre.

PLATZ 20: MAD MAX III (1885)

Tina Turner „We Don't Need Another Hero”

Mel Gibson hatte in der Rolle des Max Rockatansky in seinem Ford Interceptor die Apokalypse zum Beben gebracht. Doch im dritten Teil machte sich auch Gesangslegende Tina Turner einen Namen, sowohl schauspielerisch als auch mit diesem Krachersong!