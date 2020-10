"Conan der Barbar" kehrt als Serie zurück! – Wer erinnert sich nicht an Arnold Schwarzenegger, der als altertümlicher Held im Fantasy-Actioner „Conan der Barbar“ 1982 die Massen begeisterte. Ein unvergessener Streifen, ein Klassiker und Kultfilm des Genres, der in der Zukunft in einer anderen Form wieder auferstehen wird.

Die Rede ist von einer Serienadaption zum Kult-Klassiker, die nun der Streaming-Dienst Netflix in die Tat umsetzen will. Bereits vor zwei Jahren entwickelte Amazon eine Serienadaption basierend auf „Conan der Barbar“, die aber letzten Endes nie in die Tat umgesetzt wurde. Wie das Magazin „Deadline“ berichtet, will es jetzt also Konkurrent Netflix versuchen.

Nachdem sich der Streaming-Dienst einen Deal mit Conan Properties International gesichert hatte, der die Exklusivrechte an der Conan-Bibliothek von Autor Robert E. Howard beinhaltet, scheint es nun also ernst zu werden. Für das Vorhaben holte sich Netflix das Produktionsunternehmen Pathfinder Media an Bord, die nun nach Autoren und Regisseuren für eine kommende „Conan“-Serie suchen.

Das Ganze hat durchaus Potenzial, gibt es schließlich eine riesige Fan-Base weltweit, die man mit Fantasy und Action begeistern könnte. Wir sind sehr gespannt und halten euch zur „Conan“-Serie natürlich auf dem Laufenden, sobald es weitere News zu verkünden gibt.

Quelle: robots-and-dragons.de