Action-Kino auf Netflix: Chris Hemsworth schafft, was noch keiner geschafft hat – Im Marvel-Kino-Kosmos kam Chris Hemsworth in seiner Rolle als Thor beim Publikum zuletzt nicht mehr besonders gut an, was man dem Schauspieler aber natürlich ob der schwachen Drehbücher nur schwerlich ankreiden kann. Dafür läuft es in einer anderen Franchise aber umso besser.

Tatsächlich gelang Hemsworth sogar etwas, was noch niemandem zuvor auf Netflix gelungen ist:

Mit „Tyler Rake: Extraction“ und „Tyler Rake: Extraction 2“ befinden sich zum ersten Mal überhaupt zwei englischsprachige Filme aus demselben Franchise oder derselben Filmreihe in der Top-10 des Streaming-Riesen.

Zwar rangieren die beiden Action-Streifen mit 135,7 Millionen und 129,3 Millionen Views „nur“ auf Platz 9 und Platz 10 der Liste, aber Rekord ist Rekord!

Allerdings muss dabei auch betont werden, dass hinsichtlich des Rankings kürzlich neue Maßstäbe eingeführt wurden. Dabei gelten nun nicht nur die Views als wichtiger Indikator, die Berechnung fußt nun auch auf einer 91-tägigen Laufzeit – zuvor flossen nur 28 Tage in die Bewertung ein.

Und so erklärt es sich dann wohl auch, dass „Tyler Rake: Extraction 2“, der bereits am 16. Juni 2023 auf Netflix anlief, jetzt noch in die Top-10 nachrücken konnte.

Blickt man auf die Serien-Sparte, sind Doppelbelegungen in den Top 10 hingegen nicht ungewöhnlich.

Sowohl „Bridgerton“ als auch „Stranger Things“ dominieren die englischsprachige Liste mit mehreren Staffeln, während etwa „Haus des Geldes“ in den nicht-englischsprachigen Rankings sogar ganze drei Staffel platzieren konnte, „Élite“ ebenso wie „Lupin“ immerhin noch zwei.

