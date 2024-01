Abschied der besonderen Art: Hommage an David McCallum mit NCIS-Tributfolge – Die Welt der Krimi-Fans stand im September 2023 still, als die Nachricht vom Ableben des beliebten Schauspielers David McCallum, bekannt aus „NCIS“, die Runde machte. McCallum, der in der beliebten Serie als Dr. Donald „Ducky“ Mallard über 450 Episoden hinweg auftrat, hinterließ eine Lücke, die sowohl im Herzen der Fans als auch im Cast von „NCIS" spürbar ist.

Die Serie, die McCallum bis zur 20. Staffel treu blieb, plant nun, seinem Charakter und ihm selbst ein würdiges Serienfinale zu bieten. Soll wird die zweite Folge der 21. Staffel von „NCIS“ ganz im Zeichen des Abschieds von Dr. Donald „Ducky“ Mallard stehen. Wie die Website „TVLine“ berichtet, wird in der Serie auch Ducky Figur sterben. Seine NCIS-Crew wird dann in ihrer Trauer gemeinsam in Erinnerungen um Ducky schwelgen und so ihm einen letzten großen Auftritt geben.

Diese besondere Episode soll nicht nur eine Hommage an den Charakter sein, sondern auch an McCallum selbst, der in der Serie eine prägende Figur war. Die Showrunner von „NCIS“, Steven D. Binder und David North, haben zugesichert, dass die Abschiedsfolge ein emotionales Erlebnis bieten wird, das sowohl Tränen als auch Lachen mit sich bringt. Interessanterweise beteiligt sich Brian Dietzen, Darsteller von Dr. Jimmy Palmer und langjähriger Schauspielkollege McCallums, am Schreiben dieser Episode.

Spekulationen um Gaststars

Es wird gemunkelt, dass die Tributfolge für Ducky möglicherweise auch Gastauftritte ehemaliger " Stars beinhalten könnte. Fans spekulieren, ob Charaktere wie Gibbs, gespielt von Mark Harmon, oder Tony DiNozzo, dargestellt von Michael Weatherly, zurückkehren könnten. Ein besonders aufsehenerregender Moment wäre natürlich ein Auftritt von Pauley Perrettes Charakter Abby, deren Abgang von der Serie unter kontroversen Umständen erfolgte.

Obwohl die Showrunner sich nicht zu möglichen Gaststars geäußert haben, steigt die Spannung unter den Fans. Mit der Ausstrahlung der Episode am 19. Februar 2024, eine Woche nach dem Start der neuen Staffel, hält „NCIS“ seine Anhänger somit in freudiger Erwartung. Abschließend betonen die beiden Showrunner die Bedeutung dieser Episode:

„Jeder bei 'Navy CIS' fand es wichtig, eine Episode zu machen, die den legendären Schauspieler würdigt - ganz zu schweigen von unserem lieben Freund.“ Diese Worte unterstreichen die tiefe Verbundenheit und den Respekt, den das Team von "NCIS" für David McCallum hegt. Die bevorstehende Tribut-Episode verspricht, eine rührende und unvergessliche Folge zu werden.

Quelle: wunschliste.de