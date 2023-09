Ab sofort uncut im Streaming-Abo: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten – Als Regielegende James Cameron im Jahr 1984 seinen Film „Terminator“ vorstellte, hatte wohl kaum jemand die Tragweite dieses Werks für das Sci-Fi-Genre erahnt. Durch den Einsatz von damals innovativen visuellen Effekten und einem revolutionären Erzählstil verschaffte „Terminator“ der Science-Fiction-Welt eine neue Breite.

Die Grundidee des Films – die Konfrontation zwischen Mensch und Maschine in einer düsteren Zukunft – wurde später auch in zahlreichen späteren Filmen aufgegriffen. Die Schauspieler, allen voran Arnold Schwarzenegger in der Rolle des gnadenlosen Killercyborgs, trugen zudem erheblich zum weltweiten Erfolg bei. Schwarzeneggers Satz „I'll be back“ wurde zum Kult und gehört mittlerweile zum globalen popkulturellen Erbe.

25 Jahre auf dem Index

Was viele bezüglich "Terminator" gar nicht wissen ist, dass die Uncut-Version des Kultstreifens in Deutschland ganze 25 Jahre auf dem Index stand und in dieser Zeit weder offen beworben noch verkauft werden durfte. Die Gründe dafür waren hauptsächlich die zahlreichen gewaltdarstellenden Szenen, die damals als zu drastisch angesehen wurden. Mittlerweile ist die Uncut-„Terminator“-Fassung nach einer erneuten FSK-Prüfung ab 16 Jahren freigegeben.

Zur Freude aller Fans dieses ikonischen Film-Klassikers, gibt es James Camerons „Terminator“ ab sofort uncut im Streaming-Abo von Paramount+. Für alle die noch mal einen Exkurs zur Story des ersten Teils des großen Franchises benötigten, nachfolgend der Plot von „Terminator“ und ein Blick darauf wie alles anfing.

Wie alles begann

In Los Angeles des Jahres 1984 erschüttern helle Lichtblitze und laute Detonationen die nächtliche Ruhe. Dies markiert das Erscheinen des Terminators, einer bedrohlichen Mischung aus Roboter und Mensch. Von Computern in einer zukünftigen Zeit entwickelt, wird er mit einer mörderischen Mission in unsere Gegenwart geschickt: Er soll Sarah Connor, eine junge Studentin, eliminieren, um die Geburt ihres Sohnes zu vereiteln. Dieser Sohn wird später eine Schlüsselrolle im Widerstand gegen die Übermacht der künstlich intelligenten Computer spielen.

Aber der Terminator, eine nahezu unzerstörbare Maschine, trifft auf einen hartnäckigen Widersacher. Kyle Reese, ein Widerstandskämpfer, reist ebenfalls aus der Zukunft an. Er hat die Anweisung, in die Vergangenheit einzugreifen und seinen eigenen Sohn zu zeugen. Reese setzt alles daran, Sarah vor der gnadenlosen Tötungsmaschine zu schützen. Doch die Zeit drängt, denn der Terminator hat bereits seine Spur aufgenommen und verfolgt sie unermüdlich von einem Unterschlupf zum nächsten.

Ein rasanter Überlebenskampf entfaltet sich. Der Terminator besitzt die Fähigkeit, sich mittels integrierter Technologie selbst zu reparieren, während Sarah und Reese nur dieses eine Leben haben, um nicht nur sich selbst, sondern auch die Zukunft der Menschheit zu bewahren.

