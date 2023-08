Bester Horrorfilm 2022 mit Jenna Ortega ab heute endlich bei Netflix – Wenn ein Film das beinahe Sechsfache seiner Produktionskosten einspielt, zugleich den Boden für einen Nachfolger bereitet. Er sowohl von den Fans als auch von der Kritik gefeiert wird, darf man von einem Hit sprechen. Bei diesem Horrorstreifen von 2022 sind all diese Faktoren gegeben – und nun gibt es ihn bei Netflix zu sehen:

„Scream 5“ riss 2022 nahezu jede Messlatte, kostete laut einem Bericht von „Filmstarts“ 24 Millionen US-Dollar, spielte aber ganze 140 Millionen Dollar ein – ein bekanntes Phänomen bei guten Horrorfilmen. Kritiker und Fans überschlugen sich vor Begeisterung über den Streifen. Keineswegs selbstverständlich, stand „Scream 5“ doch als erstes Kapitel um den Killer Ghostface unter neuer Führung, nachdem der Horror-Papst und Schöpfer der Reihe Wes Craven 2015 von uns ging.

Die Zweifel waren unberechtigt:

Die beiden Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett lieferten einen Slasher vom Feinsten ab, der die jungen Fans ebenso begeisterte, wie alle, welche die Originalstreifen kennen. Wer „Scream 5“ bislang nicht gesehen hat, wird fürs Heimkino fündig: Denn Streaming-Gigant Netflix hat den Horrorspaß jüngst im Portfolio. Wer kein Netflix-Kunde ist, kann sich auch bei Skys Streaming-Service WOW die Vollbedienung holen und „Scream 5“ dort genießen.

In der Handlung wird einmal mehr die Kleinstadt Woodsboro, die so unter Ghostface zu leiden hatte, von einer neuen Mordserie traumatisiert. Dieses Mal sind im Visier eines Mörders junge Leute, die allesamt eine Verbindung zu den Opfern und Überlebenden von damals aufzuweisen scheinen. Sprich: Jeder, der mit Ghostface aneinandergeriet oder jemanden an ihn verlor.

Die Teenie-Morde rufen alte Heroen auf den Plan:

Sidney Prescott (Neve Campbell), Ex-Sheriff Dewey (David Arquette) und Journalistin Gale Weathers (Courteney Cox) werden von ihrer dunklen Vergangenheit einmal mehr eingeholt. Und schon bald müssen sie begreifen, dass sie den neuen Killer nur aufhalten werden, wenn sie sich zurück an Orte ihrer bewegten Historie begeben, die sie so gerne zurückgelassen hätten …

Wer entweder Lust auf ein Wiedersehen mit einer Kultreihe seiner Jugend im neuen Gewande verspürt, oder einfach einen smarten, blutigen und zu jeder Zeit popkulturell ironischen Slasher sehen möchte, weiß jetzt, wo er „Scream 5“ findet. Teil sechs gibt es nunmehr auch schon, über einen potentiellen siebten Teil wird derzeit bereits verhandelt. Es bleibt spannend.

