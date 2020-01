Autor: Erik Rössler

Horror-Fans dürfen sich auch im neuen Jahr auf neues Horror-Material freuen. Eines der Horror-Highlights 2020 ist „A Quiet Place 2“, der heiß erwartete Nachfolger des stillen Horror-Hits aus dem Jahre 2018. Damals konnte der Streifen mit seinem coolen Mix aus Grusel-Horror und Endzeit-Thriller Millionen Fans begeistern. Daran würde „A Quiet Place 2“ natürlich nur allzu gerne anknüpfen.

Jetzt gibt es den ersten Trailer dazu, der euch schon mal einen ersten Einblick in den neuen Horrortrip gewährt. In „A Quiet Place 2“ kämpft Hollywoodstar Emily Blunt weiter mit ihren Kindern (Millicent Simmonds und Noah Jupe) ums blanke Überleben in einer Welt, in der jedes Geräusch den Tod bedeuten kann. Mit dabei sind nun unter anderem Cillian Murphy („Dunkirk“) und Djimon Hounsou („Guardians of the Galaxy“).

John Krasinski zeichnet erneut für Regie, das Drehbuch und als Produzent verantwortlich. Die Details zum Plot: Die tödliche Gefahr durch die ebenso grausamen wie geräuschempfindlichen Kreaturen ist noch immer allgegenwärtig und jeder kleinste Laut könnte ihr letzter sein. Evelyn ist mit ihren Kindern Regan, Marcus und dem Baby nun auf sich allein gestellt und die Familie muss ihren Alltag weiterhin in absoluter Stille bestreiten.

Aber was passiert, wenn sie plötzlich gezwungen sind, ihr sicheres Zuhause zu verlassen, und auf andere Überlebende treffen? Haben sie nun, wo sie die Schwachstelle ihrer Gegner kennen, gemeinsam eine Chance? Eine lautlose Jagd beginnt … Der erste Trailer macht indes wirklich Lust auf mehr. Die Zeichen stehen gut für eines der Horror-Highlights 2020. Allzu lange müssen Fans auch nicht mehr auf „A Quiet Place 2“ warten, der am 19. März 2020 in die deutschen Kinos kommt.