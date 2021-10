A Nightmare on Elm Street: Haus aus dem Kult-Slasher steht zum Verkauf – Horror- und Slasher-Freunde kennen und lieben ihn, den angesengten Spaßvogel Freddy Krueger, der liebend gern ahnungslose Teens in ihren Träumen massakriert. Ohne Frage, die „A Nightmare on Elm Street“- Reihe hat Horrorgeschichte geschrieben.

Nun gibt es für alle Fans etwas ganz besonders zu ergattern, denn die 1428 Elm Street wird frei. Richtig gelesen: Das ikonische Haus von Nancy Thompson aus Wes Cravens Film „A Nightmare on Elm Street“ steht zum Verkauf. Das Coole daran ist auch, dass das Haus, in welchem Nancy seinerzeit in der Handlung von Freddy Krueger terrorisiert wurde, bis heute fast unverändert geblieben ist.

3,25 Millionen US Dollar für Horror-Haus

Einzig die Eingangstür, die im Film noch in roter Farbe erstrahlte, wurde durch eine in Schwarz ausgetauscht oder gestrichen. Gegenüber dem Anwesen steht übrigens das Haus, in dem im ersten Teil von „Nightmare – Mörderische Träume“ Glen Lantz lebte, gespielt vom damals jungen Johnny Depp. In Wirklichkeit liegt die Immobilie übrigens in der 1428 N Genesee Ave in Los Angeles.

Derzeit wird der legendäre Schauplatz des Horrorklassikers im Internet angeboten. Wer dieses kultige Grundstück jedoch sein Eigenen nennen möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen, sehr tief. Denn die aktuelle Besitzerin verlangt für das 1919 erbaute Haus satte 3,25 Millionen US Dollar.

Immobilienangebot online

Die Eigentümerin ist übrigens Lorene Scafaria, die sich als Regisseurin von „Hustlers“ oder „Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt“ einen Namen gemacht hat. Sie zog damals 2013 in das Haus ein, das sie für 2,1 Millionen US-Dollar erwarb.

Wer in dieses ikonische Gebäude in Los Angeles umziehen möchten und eben die 3,25 Millionen Dollar entbehren kann, darf über die Website von Douglas Elliman Homes ein Kaufangebot abgeben. Alle anderen können sich dort natürlich das Immobilienangebot für die 1428 Elm…, äh, Genesee Avenue ansehen.

Quelle: blairwitch.de