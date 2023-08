9 Mio. Dollar für nur 15 Minuten: Dwayne Johnson verdiente gut an diesem Film – Binnen kurzer Zeit eine Riesenmenge Geld legal zu verdienen, wer könnte dazu Nein sagen. Ein Dwayne „The Rock“ Johnson jedenfalls nicht, der bekanntermaßen zu den Topverdienern in Hollywood gehört. Für einen Streifen ließ er sich 15 Minuten Bildschirmzeit mit satten 9 Millionen US-Dollar vergüten.

Kein Zweifel, Dwayne Johnson hat seit seinen Anfängen als Wrestler The Rock eine atemberaubende Karriere hingelegt, die ihn in den Olymp der Actiondarsteller neben Größen wie Wahlberg, Cruise, Schwarzenegger oder Stallone katapultiert hat. Wie „Filmstarts“ erläutert, müssen sich Filmemacher selbst Nebenrollen, die mit Johnson besetzt sind, einiges kosten lassen. So war es seinerzeit auch in „Die etwas anderen Cops“.

Eine Polizei-Buddy-Komödie der anderen Art

Als Hauptdarsteller sind in dem Streifen Comedy-Urgestein Will Ferrell sowie der wandelbare Mark Wahlberg zu sehen. Dwayne Johnson bekommt man in dem Komödienklassiker von Adam McKay lediglich in den ersten 15 Minuten in seiner Nebenrolle zu Gesicht. Das liegt daran, dass sein Charakter, der knallharte Polizeiermittler Danson, an der Seite seines Partners P. K. Highsmith (Samuel L. Jackson) früh im Film einen idiotischen Fehler begeht.

Die Folge: Zwei unterschätzte Cops, der brave und treudoofe Buchhalter-Typus allen Gamble (Will Ferrell) und der harte Lederjacken-Cop Terry Hoitz (Mark Wahlberg), die stets im Schatten der beiden aggressiven Superermittler-Alphatiere standen, wittern ihre Chance. Das Duo beginnt, einem Fall von Wirtschaftskriminalität auf den Grund zu gehen, und kommt dabei dem zwielichtigen Investor David Ershon (Steve Coogan) auf die Schliche.

Wer Will Ferrell und seine Blödel-Komödien kennt, liebt den Streifen eh

Wer Lust auf eine irrwitzige und durch und durch alberne Komödie aus den 2010er Jahren hat, die ab der ersten Minute alles richtig macht, kann sich „Die etwas anderen Cops“ derzeit auf Netflix gönnen. Im Anschluss findet ihr noch einmal den Trailer, in dem ihr die legendären Cop-Auftritte von The Rock und Samuel L. Jackson angeteasert bekommt. Für erstgenannten waren das 15 überaus gut bezahlte Minuten.

