Neuer „Highlander“-Film kommt: Hauptdarsteller steht auch schon fest – „Es kann nur einen geben“ – ein ebenso kerniges wie legendäres Filmzitat für die Ewigkeit. Genau dieser ikonische Spruch wird eine Neuauflage im Reboot von „Highlander“ bekommen. So weit, so bekannt, wird dies von Stuntman, „John Wick“-Regisseur und bekennendem Superfan des „Highlander“-Universums Chad Stahelski realisiert werden.

Ein echter Kenner, egal, ob es um die Filme oder jede Episode aus den sechs Staffeln der „Highlander“-Serie und aus der Spin-off-Serie „Raven – Die Unsterbliche“ geht. Natürlich hat er sich auch die Romane dazu reingezogen und weiß schlussendlich, wie der neue Film werden soll. Beste Voraussetzungen für ein neues Werk um den Filmhelden Connor MacLeod. Wie nun bekannt wurde, wird in die Rolle des Highlanders kein Geringer schlüpfen als Hollywood-Star und „The Witcher“-Darsteller Henry Cavill.

Neuer Highlander mit Queen?

Stahelski sagte übrigens in einem früheren Interview mit dem „Collider“ einmal, dass für ihn „Highlander“ gar nicht ohne Queen und Freddie Mercury vorstellbar sei. Mit dem Komponisten Tyler Bates sinniert er indes, wie man am besten die Magie des Queen-Soundtracks in die Moderne transportieren könnte. Na, da sind wir mal richtig gespannt, ob das am Ende bewerkstelligt wird und wenn, wie sich das im neuen Film final anhören wird.

Nun hat sich Chad Stahelski abermals zu Wort gemeldet, dieses Mal im „Happy Sad Confused Podcast“ wo er spannende Einblicke gab, was man von seiner „Highlander“-Neuinterpretation erwarten darf. Stahelski:

„Wir haben die Absicht, eine Art Prequel zu machen – etwas, das sich vor The Gathering abspielt.“

„Wenn es in so einer Welt heißt, dass es nur einen geben kann, dann darfst du beim ersten Mal nicht einfach jeden töten. […] Unsere Geschichte beschäftigt sich mit einigen Figuren aus dem Originalfilm, jedoch haben wir auch Elemente aus allen TV-Folgen übernommen. Wir haben die Absicht, eine Art Prequel zu machen – etwas, das sich vor The Gathering abspielt.“

Richtig gelesen, der neue „Highlander“-Film wird keine Neuauflage werden, sondern eine Fortsetzung. Und es geht noch viel weiter. Stahelski: „Wir wollen sicherstellen, dass wir von dort aus wachsen können. Uns sind so einige Ideen in den Sinn gekommen im Bezug auf echt coole Charaktere, die Teil einer epischen TV-Sendung sein könnten. […]

Eine umfangreiche Mythologie

Weiter führte er aus: „Wir haben es hier halt mit einer echt umfangreichen Mythologie zu tun, da man sich jede beliebige Zeitepoche, jede Nationalität, jede Kultur, jede Art von Persönlichkeit wählen und diese unsterblich machen kann – und die muss dann mit ihrer Unsterblichkeit zurechtkommen. Das ist einfach klasse!“

Wir sind wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, was da Highlander-technisch auf uns zukommt. Ob die Magie des Films jedoch erneut erreicht werden kann, steht in den Sternen. Am Ende kann es ja nur einen geben.

Quelle: blairwitch.de