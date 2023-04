7 vs. Wild: YouTube-Mega-Hit geht mit Staffel 3 weiter – Vor zwei Jahren erschufen ein paar Youtuber mit der ersten Staffel der Survival-Show „7 vs. Wild“ einen Überraschungshit auf der beliebten Videoplattform. Die YouTube-Serie avancierte schnell zu einem Mega-Hit, dem Millionen von Menschen folgten. Im letzten Jahr ging dann die zweite Staffel „7 vs. Wild: Panama“ an den Start, die ebenfalls ein Millionenpublikum erreichte und ein bemerkenswerter YouTube-Erfolg aus deutschen Landen war, der Seinesgleichen sucht.

Zwischenzeitlich sah wegen diverser Finanzierungsprobleme alles danach aus, dass die Macher um den YouTube-Outdoor-Abenteurer und Survivalexperten Fritz Meinecke keine dritte Staffel ins Leben rufen würden. Doch nun überraschte Meinecke Millionen Fans mit der Ankündigung, dass es 2023 doch eine dritte Staffel geben würde. Damit dürfte nun der gigantische Hype um die so erfolgreiche und beliebte Outdoor-Reality-Show erneut angefacht werden.

Doch man darf sich auf viel Neues einstellen. So sagte Fritz Meinecke während des Ankündigungsvideos: „Dieses Jahr wird alles anders“. So werden nicht wie zuvor sieben Kandidatinnen und Kandidaten für sieben Tage mit je nur sieben Gegenständen alleine in der Wildnis ausgesetzt, um dort zu überleben. Sondern in der dritten Staffel wird es erstmals Zweier-Teams geben. Heißt: Es werden insgesamt 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die raue Natur geschickt, die dort sieben Teams bilden.

Spannend wird auch die Zeit, die sie überstehen müssen. Denn anstatt der zuvor sieben Tage müssen sie in Staffel drei nun ganze 14 Tage aushalten. Fritz Meinecke gab obendrein bereits grob die Location bekannt. So wird man nach Schweden in der ersten Staffel und Panama in Staffel zwei nun in der rauen Vegetation von Kanada/Alaska ausgesetzt werden.

Schon jetzt dürfen sich Fans gerade durch diese Änderungen auf eine spannende Staffel freuen, in der es garantiert wesentlich mehr Bushcraft- und Survival-Content geben dürfte. Alleine schon wegen der 14 Tage in der Natur, die alle vor echte Herausforderungen stellen wird. Zumal auch Änderungen bezüglich der Gegenstände vorgenommen werden, die jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer mitnehmen darf.

Nun gibt es für jeden der Teilnehmer nämlich den gleichen Schlafsack. Zudem bekommt jedes Team eine 1-Liter-Flasche, die jedes Team vor der Aussetzung befüllen kann womit sie möchten. Das war es dann auch, also keine sieben Gegenstände mehr. Was die kommenden Kandidaten und Kandidatinnen betrifft, ist noch nichts bekannt, da diese von Fritz Meinecke wie auch schon zu Staffel 2 persönlich nominiert werden und sie dann zu- oder absagen können.

Fest steht, dass man für die Zweier-Teams der kommenden Staffel Personen haben will, die sich bereits kennen oder befreundet sind. Während es hierbei all mögliche spannende Konstellation von bekannten YouTuberinnen und YouTubern gibt, die in Frage kämen, wird es obendrein auch wieder eine Wildcard geben. Heißt: In Staffel 3 wird ein Team aus Fans bestehen. Wir sind natürlich extrem gespannt, wer am Ende alles teilnehmen und sich dem Kampf ums Überleben in der rauen Wildnis Kanadas oder Alaskas stellen wird.

Fritz Meinecke verriet übrigens auch, dass „7 vs. Wild – Staffel 3“ wie in den Jahren zuvor, in den Monaten November und Dezember auf YouTube zu sehen sein wird. Zur Ankündigung von „7 vs. Wild“ wurde zudem ein eigener YouTube-Kanal eingerichtet.