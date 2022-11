7 vs. Wild

7 vs. Wild: YouTube-Hype um neue Staffel begeistert Millionen – Im letzten Jahr erschufen ein paar Youtuber wie aus dem Nichts mit der ersten Staffel der Survival-Show „7 vs. Wild“ einen wahren Überraschungshit auf dem Portal und erreichten damals schon Millionen von Zuschauern. Auf diesem Erfolg wollte man aufbauen und brachte mit „7 vs. Wild: Panama“ eine zweite Staffel auf den Weg.

Diese ist nun auf YouTube gestartet und sorgt direkt zu Beginn für einen unvergleichlichen Hype auf der Plattform. Denn auch Staffel zwei geht durch die Decke, erzielte die erste Folge doch ganze 6,2 Millionen Aufrufe nach vier Tagen. Die am Dienstag veröffentlichte zweite Folge schoss innerhalb von gerade einmal rund zwölf Stunden auf sagenhafte 3,2 Millionen Aufrufe. Ein YouTube-Erfolg aus deutschen Landen, der Seinesgleichen sucht.

Fingerzeig in Richtung Netflix und großen Fernsehproduktionen

Vor allem zeigen die Macher um den YouTube-Outdoor-Abenteurer und Survivalexperten Fritz Meinecke, wie topp produzierte Unterhaltung ohne Fake und Skript geht. Ein Fingerzeig in Richtung aller Streaming-Dienste wie Netflix oder auch großer Fernsehproduktionen. Es gibt viele Gründe, wieso auch Staffel zwei „7 vs. Wild: Panama“ solch brillante Erfolgszahlen schreibt. Dieser beginnt bereits beim Team hinter Fritz Meinecke und den Mitorganisatoren von „Wandermut“.

Man hat dort eine imposant produzierte und organisierte Show in TV-Qualität auf die Beine gestellt. Nicht zu vergessen die authentischen Kandidaten, die – mit GoPros ausgestattet–, einfach auf einer einsamen Insel ausgesetzt werden, um dort ungefiltert und ohne Skript sieben Tage lang zu überleben versuchen. Das ist greifbar und authentisch und nicht mit etwas wie beispielsweise dem RTL-Trash-Format „Dschungelcamp“ vergleichbar.

Eine illustre Mischung spannender Kandidaten

Alleine das sorgt für extreme Neugier und Kurzweil. Darüber hinaus bringen die sieben Kandidaten, die an der Survival-Show teilnehmen, von sich aus schon riesige Communitys mit. So schlägt sich in Staffel zwei der YouTube-Reality-Show durch die Wildnis einer Pazifikinsel neben Show-Erfinder Fritz Meinecke auch der allseits bekannte Entertainer, Moderator sowie Streamer Jens „Knossi“ Knossalla.

Hinzu kommen Ex-Soldat und YouTuber Otto Karasch (Bulletproof Entrepreneur), Streamerin Antonia „Starletnova“, Wildcard-Gewinner Joris, YouTuberin Sabrina Outdoor und Fitness-YouTuber Sascha Huber. Eine illustre Mischung, die aber eben nicht trashig ist, sondern schlichtweg spannend. Zumal sich vor der Aussetzung auf der Insel alle extrem gut auf den siebentägigen Überlebenskampf vorbereitet hatten.

Bereits die ersten beiden Folgen von „7 vs. Wild Panama“ zeigen jedenfalls, dass man den Erfolg der ersten Staffel nicht nur wiederholen, sondern diesen recht sicher noch mal toppen wird. Der Hype ist real, die Unterhaltung gigantisch. Wer diese YouTube-Survival-Show noch nicht kennt, kann sich HIER auf dem Kanal von Fritz Meinecke alle Folgen ansehen, auch jene der ersten Staffel. Jeden Mittwoch und Samstag gibt es wöchentlich die neuen Folgen der zweiten Staffel „7 vs. Wild: Panama“.