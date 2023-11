„7 vs. Wild“-Vorbild: Legendäre Reality-Survival-Show „Alone“ bei Netflix – Vor zwei Jahren erlebte die Survival-Show „7 vs. Wild“ ihren Durchbruch auf YouTube, wo sie überraschend populär wurde. Im Folgejahr konnte die Begeisterung mit der zweiten Staffel „7 vs. Wild: Panama“ erneut entfacht werden. Das Konzept zog wieder ein Millionenpublikum an und markierte einen beeindruckenden Erfolg für eine deutsche Produktion auf YouTube, der kaum Vergleiche kennt.

Die Schöpfer der Serie, angeführt von dem bekannten YouTube-Survival-Experten Fritz Meinecke, entschieden sich zur Freude der Anhängerschaft, 2023 eine dritte Staffel zu veröffentlichen. Derzeit ist die dritte Staffel von „7 vs. Wild“ auf Amazon Freevee verfügbar und startet Ende November dann auch auf YouTube. Nun gibt es aber für alle Survival-Enthusiasten und Fans von Outdoor-Abenteuern eine spannende Neuigkeit aus dem Streaming-Universum.

Netflix hat nämlich ab sofort sein Programm erweitert um eine Show, die nicht nur in den USA Kultstatus erreicht hat – „Alone“. Die knallharte Survival-Show, die laut Fritz Meinecke als Inspirationsquelle für das deutsche YouTube-Phänomen „7 vs. Wild“ diente, bietet einen fesselnden Einblick in das rohe und unverfälschte Überleben in der Wildnis. Das US-amerikanische Format „Alone“ ist seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 2015 auf dem History Channel ein fester Bestandteil der Survival-Community.

Mit dem Anspruch, das Überleben in der Wildnis so authentisch wie möglich darzustellen, befindet sich „Alone“ mittlerweile bereits in der zehnten Staffel. Teilnehmer dieser Serie müssen sich mit limitierten Hilfsmitteln – genauer gesagt, zehn selbst ausgewählten Gegenständen – in der Natur behaupten. Während sie für ihre Grundbedürfnisse wie Nahrung und Schutz sorgen, sind sie zugleich auf der Hut vor wilden Tieren und den lauernden Gefahren der Wildnis.

Im Vergleich zu anderen Formaten wie „7 vs. Wild“ unterscheidet sich „Alone“ besonders durch die Dauer der Challenge. Hier gibt es keine festgelegte Zeitgrenze; das Ziel ist es, länger als alle anderen zu überleben. Der bisherige Rekord steht bei beeindruckenden 100 Tagen, festgesetzt von Roland Welker in der siebten Staffel. Es geht also nicht nur um das pure Überleben, sondern um Ausdauer, Anpassungsfähigkeit und psychische Stärke.

Für Zuschauer, die von „7 vs. Wild“ und anderen Survival-Shows nicht genug bekommen können, bietet „Alone“ eine reizvolle Erweiterung des Genres. Mit einem attraktiven Preisgeld, das in Staffel 7 bis zu einer Million US-Dollar betrug, wird der Wettbewerb zusätzlich befeuert. Die Teilnehmer sind vollkommen auf sich gestellt, erhalten lediglich regelmäßige Gesundheitschecks, und die Kameraführung liegt in ihren eigenen Händen, was die Show besonders authentisch macht.

Auf Netflix sind ab sofort die Staffeln 5, 6 und 7 von „Alone“ zu sehen.

Quelle: kino.de